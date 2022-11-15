Fed二把手：央行可能「很快」就會放緩升息步伐

美國聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）周一（14 日）表示，Fed 應該可能很快就會縮減升息幅度，暗示自己傾向最快在下個月的會議上將升息步伐放緩至 2 碼（50 個基點）。

布蘭納德受訪時表示，可能很快轉向較慢的升息步伐是合適的，同時強調儘管 Fed 為對抗通膨已做了很多工作，但在提高利率和保持限制性方面還有更工作要做，好讓通膨率隨時間推移回落到 2% 目標。

Fed 為降通膨將其基準利率從 3 月接近零的水準上調到目前 3.75% 至 4% 區間，已連續第四次升息 3 碼（75 個基點）。先前 Fed 主席鮑爾在 11 月 2 日記者會暗示，下一次升息幅度可能縮小，以便有時間判斷今年激進升息對美國經濟的影響。

布蘭納德周一的言論也透露對鮑爾觀點的贊同，她稱升息帶給經濟的影響可能延遲，這種累積的收緊措施所帶來的影響需要一些時間才會顯現。因此，當 Fed 繼續確保有降低通膨的能力，轉向更審慎和更加依賴數據的利率調整的步調是有意義的。

美國上周公布的報告顯示 10 月通膨出現降溫跡象，投資人目前預估 Fed 官員將在 12 月 13 至 14 日的會議上選擇升息 2 碼。不過 Fed 官員強調，需要看到一連串證明通膨真的降溫的數據，才能相信物價壓力正逐漸回落到央行目標水準。

布蘭納德認為，近期的消費者物價指數（CPI）數據表明，央行真正注意的核心個人消費支出（PCE）可能也出現小幅下降，這是 Fed 喜聞樂見的。

至於利率終點方面，Fed 官員在 9 月預估利率會在明年達到 4.6%，但鮑爾曾暗示在 12 月會議過後終點利率可能會上調。目前投資人認為，到明年年中終點利率會達到略低於 5% 的高峰。

對此，布蘭納德表示，透過以更審慎的步伐行動，實際上將能看到這種累積的緊縮政策是如何發揮作用，目前終點利率路徑為何還很難說。

值得注意的是，Fed 一直在以每月 950 億美元的速度縮減資產負債表，此一稱為「量化緊縮」（QT）的過程自 6 月以來已縮減逾 2,350 億美元，但 Fed 的資產負債表仍維持在 8.73 兆美元。

市場反應

布蘭納德言論一出後美國主要指數跌幅收窄，截稿前已悉數轉漲扭轉先前頹勢，道瓊工業指數上漲近 190 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數漲近 0.7%。美元指數維持在 106 水準，美國 10 年期公債殖利率也維持在 3.8% 附近。

芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 12 月升息 2 碼的機率為 80.6%，升息 3 碼的機率為 19.4%。