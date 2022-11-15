秘密追蹤用戶位置 谷歌掏近4億美元與美40州達成和解

俄勒岡州檢察總長 Ellen Rosenblum 周一 (14 日) 宣布，針對谷歌使用位置跟蹤的作法，谷歌同意與 40 個州以 3.915 億美元達成和解協議。

俄勒岡州總檢察長辦公室表示，即使用戶自認已在帳戶設置中關閉位置跟蹤，谷歌仍會繼續收集其行蹤訊息。和解協議中要求谷歌 (GOOGL-US) 必須對用戶更加透明，且自 2023 年起提供更清楚的位置追蹤訊息。

Rosenblum 和內布拉斯加州檢察總長一起領導該和解協議。新聞報導指出，這是有史以來由一組檢察總長領導的最大樁消費者隱私和解協議。

谷歌發言人 José Castañeda 聲明強調近年來已經做了許多改善，該調查是基於多年前就更動的舊時產品政策。

美聯社 2018 年的一則報導披露了該調查的基礎。Rosenblum 表示：「谷歌多年來一直將利益置於使用者隱私之前，一直狡猾地欺騙消費者。消費者認為他們已經關閉谷歌上的位置追蹤功能，但事實上該公司持續秘密記錄其行蹤，且將收集來的資訊提供給廣告商。」

谷歌上個月以 8500 萬美元與亞利桑那州就類似案件達成和解，且在華盛頓特區、印第安納州、德州和華盛頓州也面臨額外的位置追蹤訴訟案件。

4 位州檢察總長聲稱谷歌過去將該位置數據用於其廣告業務。這些訴訟要求法院要求谷歌卸載任何以不當取得的數據創建的算法，並交出其謀取的利潤。