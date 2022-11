SK On和智利SQM簽鋰採購長約 可供120萬輛電動車使用

南韓電池大廠 SK On 周日 (6 日) 宣布,已與智利 SQM 公司簽下鋰 (Lithium) 的長期採購合約。透過該合約,自 2023 年起到 2027 年為止,SK On 將從 SQM 取得合計 5.7 萬公噸氫氧化鋰 (Lithium Hydroxide),可用來生產約 120 萬輛電動車電池。

據南韓《中央日報》周一報導,SK On 周日表示,和智利 SQM 已於上周五在 SK On 的首爾總公司簽下鋰的長期採購合約。另外雙方也針對今後鋰追加供應、生產設施投資,還有廢電池的回收再利用等中長期合作關係進行協議。

SQM 成立於 1968 年,是智利唯一一家生產氫氧化鋰的企業,該公司股票有在智利聖地亞哥證交所和美國紐約證交所上市。另外,智利和美國有簽署自由貿易協定 (FTA),SQM 要供應鋰給 SK On 時,能通過美國的「降低通膨法案」。

在與 SQM 簽下該合約前,SK On 已針對其他的電池核心原料的相關供應鏈進行強化。像是上月 SK On 取得澳洲 Lake Resources 10% 股份,雙方並簽下鋰的供給合約,從 2024 年第 4 季開始的 10 年期間,Lake Resources 將供應合計 23 萬公噸的鋰給 SK On。另外,為了確保鋰的供應穩定,SK On 也和澳洲 Global Lithium 公司簽下 MOU,並與瑞士 Glencore 簽下鈷的採購合約,也和浦項鋼鐵簽下二次電池業務的統括業務合作 MOU。

SK On 營運長秦教元表示,SQM 的優良品質和信賴性獲得驗證,在該公司的協助下,SK On 的核心礦物供應鏈得到進一步的強化。