初創公司Verkor籌資2.5億歐元 以在歐洲建立電池「超級工廠」

法國電池初創公司 Verkor 周三 (2 日) 表示，已從投資者那裡籌集了 2.5 億歐元 (2.48 億美元)，以資助一個電池「超級工廠」，為其客戶雷諾 (Renault) 生產電動汽車電池。

Verkor 表示，這輪融資的投資者包括法國興業銀行、德國工業公司西門子和歐洲投資銀行，他們投資了 4900 萬歐元。

Verkor 是少數幾家試圖籌集資金，並建立歐洲本土電動汽車 (EV) 電池產業，以與主導全球銷售的亞洲巨頭競爭的電池初創公司之一。

執行長 Benoit Lemaignan 表示，超級工廠是這家初創公司發展的關鍵一步，將幫助其進一步籌集 16 億歐元，用於在敦克爾克建造一座 16 吉瓦時 (GWh) 的工廠，這座工廠將於 2025 年開始生產，並將提供適用於雷諾電動汽車的高性能電池。

此前，歐洲雖也試圖壯大本地電動汽車電池產業，但由於缺少足夠的資金，他們無法建立「超級工廠」來與亞洲企業競爭。他們轉向投資更小的工廠，以進一步吸引更多投資。

已在英國投資多家專注零排放汽車公司的 David Roberts 表示，這類工廠需要 6 年才能真正實現銷售，在沒有訂單的情況下，根本無從取得至少 50 億美元投資加上經營成本。

Lemaignan 指出，這筆資金向供應商發出了一個重要訊息，即 Verkor 正在擴大規模並獲得資金支持，以及作為客戶的一家主要汽車製造商。

從明年年初開始，這家超級工廠將走較慢的路線，建造容量低於 1 吉瓦時 (GWh) 電池，並且每天生產數千個，供雷諾測試和用於其電動汽車。

歐盟於 2017 年啟動了歐洲電池聯盟，以啟動本土產業，希望本地的公司到 2030 年提供 90% 的電池，為歐洲的能源轉型提供動力。