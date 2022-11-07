〈財報〉夏普財報慘 早盤股價一度大跌逾6%

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (Sharp)(6753-JP)，上周五 (4 日) 盤後公布最新財報。2022 年度 (至 2023 年 3 月)H1 合併營業利益年減 93.8% 至 24 億日元，預估全年度營業利益年減 70.5% 至 250 億日元。

夏普股價周一早盤一度大跌逾 6%，早盤暫收每股 856 日元，較上個交易日下跌 3.6% 或 32 日元。

基於日本會計準則的 2022 年度 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年增 3.3% 至 1 兆 2,580 億日元。

營業利益報年減 93.8% 至 24 億日元。

經常利益報年減 79.9% 至 102 億日元。

歸屬公司股東純益報年減 75.7% 至 103 億日元。

夏普表示，關於 2022 年度 H1 的合併營收，在美洲和亞洲的品牌業務以及車用顯示器等，這類該公司投注心力的領域出現成長，表現優於去年同期。

不過，在營業利益、經常利益等業績表現方面，因受到日元急遽走貶和顯示器市況惡化影響，獲利大幅縮水。

為了反映 H1 業績和當前的事業環境，全年度業績預測進行修正。

各主要部門 H1 合併營收表現：

智慧生活部門報年增 10.8% 至 2,481 億日元。

8K 生態系統部門報年增 7% 至 2,954 億日元。

ICT 部門報年減 1.6% 至 1594 億日元。

顯示器裝置部門報年減 6.9% 至 4,066 億日元。

電子裝置部門報年增 10.4% 至 1,878 億日元。

就 Q2 表現而言，在智慧生活部門方面，白色家電在海外市場出現 25% 以上增收。8K 生態系統部門方面，商業解決方案業務有 2 成左右增收；電視銷售在日本、美洲、亞洲出現成長，但是在中國、歐洲則是受到市況惡化影響出現減收。

ICT 部門方面，日本國內的個人用 PC、商用 PC，以及解決方案等業務出現增長；但是在市況等影響下，歐洲和中國的 PC 業務出現減收。

顯示器裝置部門方面，減收原因主要和市況惡化、中國清零政策對生產和顧客需求所造成的影響，及智慧型手機用途面板的減少有關，不過在車用、VR 用途等方面的面板需求出現增長；而關於營業利益減少的原因，主要和銷量減少、SDP(堺工廠) 業績，以及大型面板的價格下滑有關。

電子裝置部門方面，營收增加的原因，在於夏普能迅速將裝置供應給客戶的新產品之用；另外去年同期生產，有受到新冠肺炎影響。

各主要部門 H1 合併營業利益表現：

智慧生活部門報年減 31.1% 至 168 億日元，營益率 6.8%。

8K 生態系統部門報年減 29% 至 81 億日元，營益率 2.8%。

ICT 部門報 93 億日元虧損，營益率 -5.9%。

顯示器裝置部門報 123 億日元虧損，營益率 - 3%。

電子裝置部門報年增 1913.4% 至 74 億日圓，營益率 3.9%。

基於日本會計準則的 2022 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年增 8.2% 至 2 兆 7,000 億日元。

營業利益預測年減 70.5% 至 250 億日元。

經常利益預測年減 89.6% 至 120 億日元。

歸屬公司股東純益預測年減 93.2% 至 50 億日元。

其中在營收方面維持原先預測不變，但是營業利益、經常利益、歸屬公司股東純益的預測數字都進行下修，分別調降了 400 億日元、510 億日元和 450 億日元。

夏普估計，日元走貶對今年度營益的影響程度為 - 260 億日元、對純益的影響程度為 - 200 億日元。日元兌美元每走貶 1 日元，將對全年度營益帶來 - 19 億日元的負面效應，但是對營收帶來 110 億日元的正面效應。