〈財報〉MLCC大廠太陽誘電財報慘 財測全面下修

日本電子零件大廠太陽誘電 (Taiyo Yuden)(6976-JP) 周一 (7 日) 盤後公布最新財報，2022 年度 (至 2023 年 3 月)H1 的合併營業利益報年減 14.5% 至 296 億日元，全年度的營業利益預測年減 38.4% 至 420 億日元。財測數據全面下修。

周一太陽誘電股價收在每股 3995 日元，較上個交易日上漲 3.36% 或 130 日元。

基於日本會計準則的 2022 年度 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年減 2.7% 至 1680 億日元。

營業利益報年減 14.5% 至 296 億日元。

經常利益報年增 0.04% 至 356 億日元。

歸屬公司股東純益報年減 12.5% 至 249 億日元。

依產品分類的 H1 期間合併營收表現關鍵數據：

包含 MLCC 在內的電容器產品報年減 1.1% 至 1110 億日元。

電感元件報年增 11% 至 269 億日元。

複合裝置報年減 32.8% 至 174 億日元。

其他 (含鋁電解電容器、蓄電裝置等) 報年增 23.5% 至 126 億日元。

基於日本會計準則的 2022 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年減 2.2% 至 3420 億日元。

營業利益預測年減 38.4% 至 420 億日元。

經常利益預測年減 33.5% 至 480 億日元。

歸屬公司股東純益預測年減 38.4% 至 335 億日元。

所有財測數據全面下修，和先前預測相比，這回公布的營收預測下修 430 億日元，營業利益預測下修 280 億日元，經常利益預測下修 210 億日元，歸屬公司股東純益預測下修 145 億日元。

太陽誘電表示，各國貨幣政策持續緊縮，全球經濟減速的可能性升高。另外，考量到以 PC、智慧型手機和資料中心等為主的生產台數減少和存貨調整等，預料電子零件的需求環境將比原先預測出現惡化。

關於俄烏局勢，太陽誘電表示該公司在當地沒有設置據點，也沒有重要客戶或供應商，對營收和業績的影響輕微。

COVID-19 疫情的影響方面，雖然財年第 1 季期間於部分地區有受到封城影響，預估財年第 3 季之後將不會出現特別大的影響，並以此前提作出最新財測。

此外，太陽誘電預測財年第 3 季之後的日元對美元平均匯價將落在 143，也以此為前提作出最新財測。