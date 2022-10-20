加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/10/19）

野村腳勤觀點：

●美國晶片禁令對台灣半導體產業實質影響，小於市場想像

當美國商務部禁令一出，絕大多數半導體產業分析師的第一個想法就是，把這些半導體公司未來營收預估值中，來自中國的部份「全數剔除」，最後的結果也導致這段期間台灣半導體股連番重挫，這樣的做法簡單而粗暴。根據「護國神山」的統計，其中國相關營收比重僅佔一成，我們研判這一成之中真正跟美國商務部禁令相關者大概只有 1~2%。再看近期重災區的矽智財族群，帳面上的中國營收佔比高，但實際相關者多半只有個位數佔比，甚至多數業者早將中國市場營收排除在財測之外，過去的數字不少是一次性的訂單，因此不少被恐慌氣氛錯殺的標的值得讀者留意。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）通膨高點放緩：美國 9 月 CPI 下降至 8.2%，食品價格止穩、能源暨商品價格降溫，緩步下滑趨勢成型

（二）聯準會 (Fed) 升息近尾聲：11 月 FOMC 可望是最後的 3 碼，即便對外口徑偏鷹

（三）匯率支撐獲利：今年以來台幣貶值，匯兌收益有助於 Q3 企業獲利優於預期，支撐台股基本面

●大盤利空因素：

（一）美國半導體禁令：美中科技戰升級，增添台股加速趕底壓力

（二）二十大缺乏拼經濟要素：政治報告全文主要圍繞在國家安全、社會維穩，相對欠缺拼經濟與改革方針

（三）存貨調整啟動：零售、製造、批發端庫存過高，存貨調整去化速度可能略長，不利企業盈餘預估

●台股底部已愈來愈近：

目前股市利空數量遠超過利多，投資人也普遍欠缺信心，如今我們見到市場藉由美中晶片角力來加速趕底，說穿了並不失為一個好消息，如今的台股價位正朝著合理的水準前進，底部也逐漸現形。我們抱持此種觀點的理由是什麼？2019 年聯邦基金利率最高為 2.25~2.5%，市場預估明年峰值為 4.5~4.75%，意味著相較於 COVID-19 疫情爆發前，如今的台股本益比確實需要被壓縮；但從企業獲利的角度來看，雖然目前野村預估 2022 及 2023 年企業獲利年增率為 - 3% 及 - 13%，惟別忘了 2021 年台股獲利年增率高達 77%，故今明兩年因基期已墊高，造就了企業獲利不易大幅成長。換言之，若退回原點，2020 年底的加權指數位置，不妨拿來當做台股這波底部較為合理的參考進場點。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/09/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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