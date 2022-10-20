鉅亨美股雷達：特斯拉估全年交車成長50%難達標 科林估美晶片管制讓年營收掉25億美元

美股重要看點：

多家企業將公布財報。美將公布失業金、10 月製造業、成屋銷售等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.13%。美股期貨週四 (20 日) 上升，道瓊期貨漲 0.48%，標普 500 期貨漲 0.26%，那斯達克 100 期貨漲 0.03%。

市場持續擔憂經濟萎縮，因聯準會 (Fed) 仍在提高利率以對抗持續的通貨膨脹。Fed 週三 (19 日) 發布的轄區經濟調查報告「褐皮書」顯示，全美經濟活動溫和擴張，物價增長仍處於高位，面對惡化的通膨和利率走升，美國企業對經濟前景變得更加悲觀。

芝加哥 Fed 總裁埃文斯周三告訴記者，通膨「太高了」，Fed 需要繼續其目前的政策方針。然而，他也承認，進一步升息將「給經濟帶來壓力」。

美企第三季財報季有個好的開始，華爾街銀行和一些大型企業表現優於市場預期，讓人不禁期待美股可望反彈，但分析師提醒，企業如何因應通膨的影響、對前景的看法，才是左右美股走向的關鍵。

FactSet 資料顯示，標普 500 迄今已有 64 家、約 13% 的成分股企業已公布財報，其中 70% 企業財報都令市場驚豔，但有 25% 不如預期，約 5% 和市場預期相符。

美國企業最近幾季大多能交出比原本保守預測更良好的表現，但 FactSet 預估整體而言，本季企業獲利只會增加 2.4%，將是美國自 2020 年第 3 季季末迄今最疲軟的表現。當時美國企業深陷 Covid-19 影響中，獲利萎縮 5.7%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月製造業指數，預估 - 4.5，前值 - 9.9

美國 9 月成屋銷售總數年化 (萬戶)，預估 470，前值 480

美國當週初領失業金人數 (萬人)，前值 22.8

重要個股動態：

電動車大廠特斯拉 (Tesla) 周三 (19 日) 公布創紀錄的第 3 季營收，但遜於市場預期，受生產效率低落和交付瓶頸等因素持續干擾，特斯拉預估全年交車成長率恐將低於 50% 的長期目標，消息拖累盤後股價挫逾 5%。

特斯拉指出，美元走強使公司獲利匯損達 2.5 億美元，原物料成本上升影響公司獲利能力，同時干擾德州和柏林新廠、新 4680 電池生產效率。即使物流和供應鏈瓶頸已有所改善，但仍存在交付問題。

談到庫藏股計畫，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，特斯拉可能會在明年實施庫藏股，規模預估落在 50-100 億美元間，將待董事會批准。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電子商務巨頭亞馬遜周四 (20 日) 表示，它已在義大利和西班牙提起法律訴訟，以在全球擴大封鎖虛假評論的力道。

亞馬遜長期以來一直在對抗虛假或被操縱的評論，隨著在新冠疫情封鎖期間越來越多人湧向亞馬遜網站購物，這個問題變得更加嚴重。

亞馬遜銷售合作夥伴服務副總裁梅塔 (Dharmesh Mehta) 發表聲明表示：「我們繼續改進我們的主動控制權，發明新技術和機器學習來檢測不良行為者，並找到追究責任的新方法。」

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

半導體設備大廠科林研發 (Lam Research) 周三 (19 日) 盤後公布的上季財報與本季財測均優於市場預期，但警告受到美國對中擴大晶片禁令的影響，2023 年營收可能減少 20 億至 25 億美元，導致盤後股價回吐漲幅、由紅翻黑。

科林是全球市值第四大半導體設備商，上季營收有 30% 來自中國。科林預估受到新管制影響，2023 年來自中國的營收預料「大幅下滑」，約減少 20 億至 25 億美元。科林預測本季營收季比持平，這已把晶片管制的影響納入考量。