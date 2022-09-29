蘋果傳iPhone 14增產喊卡 供應鏈人士：訂單總量不變

市場傳出蘋果公司 (AAPL-US) 新款 iPhone 14 增產計畫喊停的消息，對此供應鏈人士透露，蘋果訂單總量保持不變，但 iPhone 14 Pro 系列被分配到更多訂單，知名分析師郭明錤也質疑蘋果放棄增產的傳聞。

澎湃新聞報導，供應鏈人士表示，iPhone 14 系列的訂單是 9,500 萬支，去年 iPhone 13 系列是 8,500 萬，已經是相當高的預期了；「iPhone 14 系列入門款上市後，短期需求沒有那麽好，Pro 系列更好，總訂單不變的情況下，有些分配調整，Pro 的量更大一些，但總訂單數量一直保持沒變」。

該人士說，目前各大手機廠商的主要精力，依然放在去化庫存，預料明年上半年市場可能會好轉；「好消息是晶片價格下來了一些，目前除了手機主晶片外，其他晶片價格都有下降，整個降幅在 10-15% 左右，可以減輕一下企業成本壓力」。

郭明錤也表示，蘋果放棄 iPhone 增產的傳聞「有點奇怪」。根據他的調查，蘋果計劃將 iPhone14、14 Plus 產線轉換成 iPhone 14 Pro、14 Pro Max，以及已降價的 iPhone 13，但他未聽聞整體 iPhone 增產計畫。

他說，iPhone 14 和 14 Plus 的需求明顯低迷，但 iPhone 14 Pro、14 Pro Max 及降價 iPhone 13 訂單增加，應能抵銷 iPhone 14 和 iPhone 14Plus 潛在砍單。

郭明錤並重申對 iPhone 14 系列的預測，即 iPhone 14 Pro 系列出貨量將成長約 10%，有利於第 4 季 iPhone 平均售價（ASP）和產品組合。

彭博周三報導，知情人士透露，蘋果放棄下半年 iPhone 14 系列增產計畫，原因是需求不如預期。

對智慧手機製造商而言，今年是艱難的一年，原本下半年是消費電子旺季，但 iPhone 14 系列上市後，入門款需求不旺，出現「黃牛」倒貼賣的現象。