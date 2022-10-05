〈台股盤前要聞〉鴻海9月營收飆新高、三星先進製程報捷 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，鴻海受惠 iPhone 新機上市，9 月營收暴衝至 8223 億元，月增 83.18%、年增 40.39%，創新高；三星旗下晶圓代工部門宣布將於 2027 年量產 1.4 奈米晶片，與英特爾搶先揮軍 2 奈米以下先進製程，劍指台積電龍頭寶座。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

iPhone 新機效應 鴻海 9 月營收衝上 8223 億元創單月新高

鴻海 (2317-TW) 今 (4) 日公告 9 月營收，在 iPhone 新機上市帶動下，衝上 8223.23 億元，月增 83.18%、年增 40.39%，創單月新高紀錄；第三季營收 1.74 兆元，季增 15.62%、年增 24.40%，則寫同期新高；累計前 9 月營收 4.66 兆元，年增 13.66%，也創下歷年同期最佳。閱讀全文...



三星先進製程報捷 與英特爾搶先揮軍 2 奈米以下先進製程 劍指台積電龍頭寶座

南韓三星電子旗下晶片代工製造部門周二 (4 日) 宣布，儘管目前全球經濟面臨逆風，仍計劃到 2027 年將先進晶片產能提高兩倍以上，並以 1.4 奈米製程量產晶片，以滿足強勁需求。閱讀全文...

英特爾 (INTC-US) 先前也透露 Intel 18A(相當於 1.8 奈米) 測試晶片今年底前將試產，相較台積電 (2330-TW)(TSM-US) 先進製程技術藍圖目前只揭露到 2 奈米，三星、英特爾顯得野心勃勃，先進製程爭霸戰已瞄準 2 奈米以下，劍指台積電龍頭地位。閱讀全文...

防疫雙險理賠達 1135 億元 已有 5 家產險增資共 687 億元

金管會今 (4) 日公布，防疫險理賠達 890.03 億元、疫苗險理賠 245.09 億元，防疫雙險合計已理賠 1135.12 億元。其中，因為理賠重壓，使承保防疫險的前 6 大產險公司中，已有 5 家向金管會申請增資、合計 687 億元。閱讀全文...

國發基金決議不參與藥華藥增資 規劃點火更多新創事業

藥華藥 (6446-TW) 將辦理現金增資，市場認為單一最大股東的行政院國發基金將可望最為受益，不過，國發基金執行秘書蘇來守今 (4) 日表示，投資審議會認為投資藥華藥已達成當初投資目的，經表決後決議將不參與這次增資，並規劃將資金用於點火更多新創事業。閱讀全文...

金融三業裁罰案直逼 2 億元 前三大苦主揭露

金管會今 (4) 日公布，截至 9 月底，銀行、證券、保險三局共開出 235 張罰單，罰鍰金額直逼 2 億元、達 1 億 9948 萬元，與去年同期相比罰單數與金額雙降。今年罰單的前三大苦主為開發金的 2000 萬元、永豐銀行的 1800 萬元、台銀的 1400 萬元。閱讀全文...

財政部推手機報稅 3.0 明年新增現金繳稅、申請分延期兩功能

手機報稅功能再升級，財政部正著手規劃，自明年 5 月起，使用手機申報綜所稅將新增現金繳稅與申請分、延期兩大功能，其中現金繳稅可選擇到超商或金融機構繳稅。閱讀全文...