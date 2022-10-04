金融三業裁罰案直逼2億元 前三大苦主揭露

金管會今 (4) 日公布，截至 9 月底，銀行、證券、保險三局共開出 235 張罰單，罰鍰金額直逼 2 億元、達 1 億 9948 萬元，與去年同期相比罰單數與金額雙降。今年罰單的前三大苦主為開發金的 2000 萬元、永豐銀行的 1800 萬元、台銀的 1400 萬元。

金管會前 9 月罰單比去年少 16%，罰鍰則少 6040 萬元，年減逾 23%，主要是保險局今年前 9 月金額較大的罰單較少，比去年同期少罰 3550 萬元，減幅近 37%；其次是證期局比去年同期少罰 2289 萬元。

銀行局前 9 月開罰 14 件，金額共計 9088 萬元，前三大苦主，第一名是開發金控，因大股東干政問題被罰 2000 萬元；其次是永豐銀行因為勸誘客戶貸款買金融商品及房貸搭售房貸壽險等缺失，挨罰 1800 萬元：第三名則是台灣銀行理專挪用客戶資金，被罰 1400 萬元。

保險局前 9 月開罰 6070 萬元，第一名是中國人壽，因開發金大股東問題被罰 600 萬元，第二名有四家併列，都各被罰 300 萬元，即新光人壽的公司治理與不動產投資缺失、宏泰人壽的不動產投資缺失、台新銀行保代業務缺失及台灣人壽的投資型保單缺失。

證期局部分，證券商前 9 月累計有 15 張罰單，被罰 864 萬元；投信投顧有五張罰單，罰鍰 832 萬元；期貨業有五張罰單，罰 120 萬元；而公開發行公司大部分因財報或公開資訊等被罰鍰，今年前 9 月有 143 件，罰 2974 萬元。其中，前三大裁罰案是瀚亞投信被罰 400 萬元、丹尼爾投顧被罰 300 萬元及凱基證被罰 200 萬元。