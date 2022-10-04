電子三雄號召多頭反攻 台股大漲276點收13576點 攻克五日線

電子三雄號召多頭反攻 台股大漲276點收13576點 攻克五日線。(圖：AFP)
電子三雄號召多頭反攻 台股大漲276點收13576點 攻克五日線。(圖：AFP)

美股周一 (3 日) 上演報復性反彈，台股今 (4) 日由電子三雄領軍點燃多頭火苗，跌深反彈的半導體股群起反攻，高價電子、IC 設計及晶圓代工族群全面歡騰，貨櫃三雄也揚帆，指數開高走高，終場大漲 276.04 點，收 13576.52 點，重返 13500 點並站回五日線，成交值 1812.95 億元。

櫃買指數也開高走高，終場上漲 4.5 點，收 176.9 點，成交值 557.8 億元，同樣重返五日線。上市櫃成交值合計 2370.75 億元。

電子權值股方面，權王台積電一掃連日陰霾，強彈 2.8%，收 429 元，重回五日線，鴻海也勁揚逾 1%，聯發科則為三雄中表現最強勢，大漲超過 4.5%，收 573 元。在台積電領軍下，聯電也跟進狂飆、大漲 6.6%，南亞科、南電也大漲逾 5%，大立光、聯詠、臻鼎 - KY 漲幅逾 4%。

高價股漲勢同樣兇猛，力旺、力智、神準叩關漲停，譜瑞 - KY、亞德客 - KY、AES-KY、鈺太、嘉澤等個股，漲幅都超過 7%，信驊、智邦、德微、耕興、世芯 - KY、祥碩、創意、玉晶光等，同步飆漲至少半根停板。

生技族群也跟進多頭腳步，寶齡富錦強攻漲停，晶宇狂飆 8%，北極星 - KY、晶宇、美時也強漲超過半根停板。

航運族群續獲資金青睞，四維航大漲 7.7%，新興、榮運、慧洋 - KY、裕民、中航、台航勁揚超過 3%。貨櫃三雄方面，萬海大漲 1.8%，長榮、陽明也收紅。

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