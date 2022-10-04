電子三雄號召多頭反攻 台股大漲276點收13576點 攻克五日線

美股周一 (3 日) 上演報復性反彈，台股今 (4) 日由電子三雄領軍點燃多頭火苗，跌深反彈的半導體股群起反攻，高價電子、IC 設計及晶圓代工族群全面歡騰，貨櫃三雄也揚帆，指數開高走高，終場大漲 276.04 點，收 13576.52 點，重返 13500 點並站回五日線，成交值 1812.95 億元。

櫃買指數也開高走高，終場上漲 4.5 點，收 176.9 點，成交值 557.8 億元，同樣重返五日線。上市櫃成交值合計 2370.75 億元。

電子權值股方面，權王台積電一掃連日陰霾，強彈 2.8%，收 429 元，重回五日線，鴻海也勁揚逾 1%，聯發科則為三雄中表現最強勢，大漲超過 4.5%，收 573 元。在台積電領軍下，聯電也跟進狂飆、大漲 6.6%，南亞科、南電也大漲逾 5%，大立光、聯詠、臻鼎 - KY 漲幅逾 4%。

高價股漲勢同樣兇猛，力旺、力智、神準叩關漲停，譜瑞 - KY、亞德客 - KY、AES-KY、鈺太、嘉澤等個股，漲幅都超過 7%，信驊、智邦、德微、耕興、世芯 - KY、祥碩、創意、玉晶光等，同步飆漲至少半根停板。

生技族群也跟進多頭腳步，寶齡富錦強攻漲停，晶宇狂飆 8%，北極星 - KY、晶宇、美時也強漲超過半根停板。

航運族群續獲資金青睞，四維航大漲 7.7%，新興、榮運、慧洋 - KY、裕民、中航、台航勁揚超過 3%。貨櫃三雄方面，萬海大漲 1.8%，長榮、陽明也收紅。