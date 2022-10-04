〈財委會報告搶先看〉財政部推手機報稅3.0 明年新增現金繳稅、申請分延期兩功能

手機報稅功能再升級，財政部正著手規劃，自明年 5 月起，使用手機申報綜所稅將新增現金繳稅與申請分、延期兩大功能，其中現金繳稅可選擇到超商或金融機構繳稅。

財政部長蘇建榮明 (5) 日將赴立法院財委會進行業務報告並列席備詢。根據今 (4) 日剛出爐的業務報告內容，財政部規劃明年 5 月使用手機申報 111 年度的綜所稅，民眾可選擇到金融機構或超商，以現金繳納稅款；符合資格者也可直接透過手機申請分期或延期。

目前使用線上申報綜所稅，只有電腦或平板等方式申報才可選擇以現金繳稅，而去年上路的手機報稅，只能透過銀行帳戶轉帳或信用卡扣款，無法選擇現金繳納。

為讓手機報稅功能與電腦申報方式更趨一致，財政部持續新增手機報稅功能，例如今年新增的扣除額編修功能，明年起將再新增現金繳稅與申請分、延期等新選項。

賦稅署官員表示，明年 5 月民眾申報綜所稅，可選擇到金融機構或超商繳交稅款，舉例來說，如果繳稅金額低於 3 萬元，可憑序號到超商的多媒體資訊機 (KIOSK) 列印小白單繳納；稅額超過 3 萬元者，可列印繳款書到金融機構繳納。

除此，符合資格可申請分期或延期申報者，明年起同樣可透過手機一指搞定。

財政部去年推出手機申報綜所稅功能，提供手機報稅可編修配偶、受扶養親屬、所得與扣除額資料，搭配行動支付與電子支付繳稅功能，在疫情期間可降低人際接觸，頗受市場歡迎。

根據財政部資料，今年使用網路申報綜所稅共 457 萬件，其中使用手機報稅及行動電話認證者分別有 125 萬件、190 萬件，占網路申報件數比率 27%、42%，較去年增加約 41 萬件、58 萬件。