三星拚2027年先進晶片產能提高兩倍 量產1.4奈米

南韓三星電子旗下晶片代工製造部門周二（4 日）宣布，儘管目前全球經濟面臨逆風，仍計劃到 2027 年將先進晶片產能提高兩倍以上，並以 1.4 奈米製程量產晶片，以滿足強勁需求。

路透報導，三星的目標是到 2025 年量產先進 2 奈米製程晶片，到 2027 年量產 1.4 奈米晶片，這些晶片可應用於高性能運算、人工智慧（AI）等領域。三星並力拚到 2027 年將先進晶片產能提高兩倍以上。

三星提出的時間表，與台積電 (2330-TW) 相似。台積電將在今年稍後開始以 3 奈米技術量產晶片，並定 2025 年進入 2 奈米製程。三星是全球第二大晶圓代工業者，僅次於台積電。

三星晶圓代工事業執行副總裁 Moonsoo Kang 說：「今年（在提高價格方面）取得一些進展，也反映成本… 目前接到的新訂單，要兩、三年後才能完成。因此，當前經濟環境的直接影響微乎其微。」三星股價周二盤中應聲大漲 4.1%。

三星 6 月開始以 3 奈米技術量產晶片。該公司表示，正在與高通（Qualcomm）、特斯拉、超微（AMD）等潛在客戶洽談 3 奈米合作。

近年三星的生產良率難以滿足客戶期待。分析師表示，三星推動先進技術的腳步太快，難以與台積電競爭，且在代工製造方面，與長期客戶合作的經驗較不足。