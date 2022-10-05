〈台股盤前〉美股再飆漲+外資歸隊 靜待量能放大強勢反攻

台股昨 (4) 日由電子三雄領軍點燃多頭火苗，指數開高走高，終場大漲 276.04 點，收 13576.52 點，重返 13500 點並站回五日線，成交值 1812.95 億元。法人認為，隨著美股持續強彈，加上外資終結連 9 賣，台股可望迎來反彈，但反彈力道得觀察成交量能能否有效擴增，若量能未能明顯放大，萬四前可能承壓。

澳洲央行週二 (4 日) 意外只升息 1 碼，加上美國勞動力需求出現放緩跡象，重燃聯準會轉向更溫和升息的希望，美股週二延續反彈氣勢，道瓊飆漲逾 820 點，那斯達克指數也大漲超過 360 點，四大指數全面收紅，可望帶動台股今 (5) 日同步狂飆。

市場消息方面，鴻海受惠 iPhone 新機上市，9 月營收暴衝至 8223.23 億元，月增 83.18%、年增 40.39%，創單月新高紀錄，第三季營收 1.74 兆元，季增 15.62%、年增 24.40%，寫同期新高。

據外媒報導，美國政府計劃最快本周將宣布防堵中國科技發展的新措施，包括正式限制可生產 14 奈米以下晶片的設備出口、禁止銷售能在中國生產邏輯和記憶體晶片的工具、把原先針對輝達等企業的限制擴大為整個產業適用等，成為美國迄今打擊中國大陸高效運算的最強力行動，可能威脅半導體產業成長前景。

資策會產業情報研究所 (MIC) 昨日示警，受全球經濟成長放緩、通膨等因素干擾，全球智慧手機市場需求恐持續疲軟，並影響終端庫存與上游零組件出貨，估計庫存調整期將延續到明年第 2 季至第 3 季才會結束，而今年前六大手機品牌廠，僅剩蘋果有望成長。

法人認為，隨著美股持續強彈，台股可望再迎來反彈，但反彈力道得觀察成交量能能否有效擴增，若本周大盤日成交量可擴增至 2300 億元、甚至 2500 億元以上，不排除指數高點有機會挑戰 14300 至 14500 點，但若量能未能明顯放大，萬四前可能承壓。

