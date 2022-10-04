〈台股盤後〉盤面百花齊放 強彈276點重返13500點

隨著美股四大指數周一全面反彈，台股今 (4) 日也開高走高，不僅電子、金融、傳產權值股重啟漲勢，生技股買氣也回籠，推升指數終場強彈 276.04 點或 2.08%，收在 13576.52 點，也收復五日線，成交量略微放大至 1812 億元。

權值股普遍走揚，台積電大漲近 3%，站回五日線，聯發科也強漲近半根，收復十日線，也重返台股市值第三寶座，鴻海小漲 1.5%，其餘如台達電、日月光頭空、金控雙雄等也都在盤上表現，聯電更飆漲逾 6%，為大盤走勢增溫。

高價股則由股王信驊領軍，大漲近 7%，向上挑戰月線，大立光漲幅近半根，力旺更亮燈漲停，其餘如世芯 - KY、嘉澤、亞德克 - KY、譜瑞 - KY、AES-KY 漲幅都在 7% 以上，全部一片紅通通。

生技族群表現也亮眼，寶齡富錦均線集結後向上噴出，終場帶量衝漲停，美時也大漲 6%，成交金額更高居台股第五名，其餘如合一、保瑞、台康生也上漲超過 2%。

展望台股後市，臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 理事長李長庚表示，今年投資市場到現在，用「驚心動魄」來形容也不過份，他自己和投資人一樣感到心有餘悸，談到台股什麼時候可以進場，強調「現在閉眼就買」，依照過往經驗，「災難投資法」是長期致勝最好的投資法。