防疫雙險理賠達1135億元 已有5家產險增資共687億元

金管會今 (4) 日公布，防疫險理賠達 890.03 億元、疫苗險理賠 245.09 億元，防疫雙險合計已理賠 1135.12 億元。其中，因為理賠重壓，使承保防疫險的前 6 大產險公司中，已有 5 家向金管會申請增資、合計 687 億元。

金管會公布今 (2022) 年截至 10 月 3 日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達 486.54 萬件、保費收入 45.27 億元，理賠件數 230.39 萬件、理賠金額 890.03 億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入 20 倍。

相較截至 9 月 26 日統計，防疫險理賠件數單週增加 11.28 萬件、理賠金額單週增加 49.06 億元，增額已見收斂。

而疫苗險部分，最新承保件數達 241.57 萬件、保費收入 10.15 億元，理賠件數 58.88 萬件、理賠金額 245.09 億元，累計理賠金額已逾所收保費收入 24 倍，近一週理賠件數增加 3.5 萬件、理賠金額增加 15.64 億元。

保險局長施瓊華昨日指出，富邦產、國泰世紀產、和泰產、新安東京海上產、兆豐產、和中信產等六家產險業者，都預計在今年底完成增資，估整體增資額將衝破 800 億元。

保險局副局長張玉煇今日公布最新增資進度，截至目前為止，國泰世紀產險申請增資 100 億元、中信產險申請二度增資合計 90 億元、富邦產險申請增資 150 億元、新安東京海上產險申請增資 147 億元、和泰產險申請增資 200 億元，均已取得金管會核准，合計 5 家公司申請增資 687 億元。

其中，國泰世紀產險、中信產險二度增資、富邦產險均已完成增資程序，新安東京海上產險及和泰產險則尚未完成。

短期借款方面，除金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險 3 家產險短期融通借款，再新增 1 家產險遞件，合計已有 4 家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

金管會統計至 10 月 3 日止，全保險業剩下 3 家公司銷售 3 張疫苗險，其中 2 家產險銷售 2 張疫苗險、1 家壽險銷售 1 張疫苗險。