國發基金決議不參與藥華藥增資 規劃點火更多新創事業

藥華藥 (6446-TW) 將辦理現金增資，市場認為單一最大股東的行政院國發基金將可望最為受益，不過，國發基金執行秘書蘇來守今 (4) 日表示，投資審議會認為投資藥華藥已達成當初投資目的，經表決後決議將不參與這次增資，並規劃將資金用於點火更多新創事業。

蘇來守表示，國發基金成立目的是以資金點火角色為初衷，隨著藥華藥 2016 年上櫃後，公司即可透過公開市場籌措資金，回顧藥華藥近年辦理的三次公開現增、五次私募，國發基金其實也都並未參與，因此，本次投資審議會投票也未過 2/3 委員同意的門檻，最終作成不參與增資的決議。

蘇來守補充，國發基金未來將持續扮演資金點火的角色，而國發基金針對現有直接投資事業、專案投資、創業天使等各項投資募資規劃，都會經過投資審議會評估分析再行決議。

藥華藥受惠治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥取得藥證後，營運大幅跳增，可望帶動全年虧轉盈，一舉躍居生技股王，而行政院國發基金目前持股約 22066 仟股，持股比約 7.7%，若對比當初投入的 2.71 億元，投資帳面金額大增近 40 倍，投資成效不俗。

回顧國發基金自創立以來規模已提升至逾 1.36 兆元，歷年投資獲利超過 1.33 兆元，平均每年獲利高達 270 億元，若扣除投資台積電 (2330-TW) 收益，歷年投資獲利仍有逾 3300 億元，換算平均每年獲利約 70 億元。