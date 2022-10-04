〈世界投資者週〉李長庚：今年市場驚心動魄 災難投資法可長期致勝

國際年度最大財經盛事「WIW 世界投資者周 (World Investor Week) 今 (4) 日起一連三天在台北舉行。臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 理事長李長庚表示，今年投資市場到現在，用「驚心動魄」來形容也不過份，他自己和投資人一樣感到心有餘悸，像黑夜中航行的船隻一樣，這時就需要翻轉升息通膨下的投資新思維，依照過往經驗，「災難投資法」是長期致勝最好的投資法。

李長庚表示，為了壓制通膨，今年各國央行採快速大幅升息作法，造成整個資本市場，從股債市、匯市、數位貨幣跟衍生商品價格都激烈變動，對法人或個別投資人都會造成衝擊與壓力。

李長庚進一步指出，面對這種混沌不明的狀況，投資人像黑夜中航行的船隻一樣，最期盼的是有沒有遠處燈塔的光芒，引導可以安度波淘洶湧的大浪、安全入港。此次世界投資者週聯合論壇主題是「翻轉升息通膨下的投資新思維」，希望透過重量級專家學者的講演，透過不同的講說與對談，對未來市場發展有所啟發。

他說，今年論壇邀約 2008 年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼（Paul Krugman），暢談「通膨與未來金融資產投資策略」，面對 40 年來最大通膨的挑戰，金融資產該如何布局因應；其他備受關注的重磅級講者包括日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明、瑞信財富管理部大中華區副主席陶冬、寬量國際策略長谷月涵 (Peter Kurz) 分享獨具觀點。

李長庚也向投資人信心喊話，市場漲跌波動難免，輸贏乃兵家常事，每個投資人都遭遇過輸錢、贏錢的時刻，期待投資人聚在一起交互討論，可以激發新思維，安渡短期市場震動，長期更為自己建構投資韌性，待將來中長期結算投資理財總帳時，會成為一個贏家。

李長庚表示，現在投資理財規劃應該強化「投資心理學」，面對損失時，理財顧問要用長期角度幫客戶規劃，事先規劃完整、了解客戶風險屬性，就能安度短期震盪，中長期透過投資組合、投資方法、產品的分散選擇，可提升投資組合的韌性，中長期還是可獲得不錯回報，所有投資理財不可能百分百勝算，但市場在下跌過程中，從過往經驗一直覺得「災難投資法」是長期致勝最好的投資法，所以投資人看到市場下跌應該要高興。