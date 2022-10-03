日本9月製造業PMI報50.8 改善步調持續走緩

標普全球 (S&P Global) 周一 (3 日) 公布，日本 9 月 au Jibun Bank 製造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 50.8，略低於 8 月的 51.5，寫下 2021 年 1 月以來的低水準，顯示日本製造業景氣進一步走緩。主要原因和需求的大幅後退有關，新接單量出現近 2 年來最急遽的減少步調。

此外，在日元貶值等影響下，造成海外產品的價格飆漲，有部分企業也致力於成本刪減。9 月份採購價格和銷售價格的通膨現象明顯加速。

根據 9 月數據，日本製造業產出和新接單量加速下滑，業界景氣正承受更強大的壓力。日本產品的相關需求，在主要交易市場因受到高通膨和經濟低迷所引發的支出抑制影響，出現過去 2 年期間的最大減少步調；為此，日本製造業的採購活動也跟著減少。有日本企業反映，來自中國、韓國、歐洲、美國客戶的新接單量也同樣出現減少。

受此狀況影響，日本製造業的產出表現，在第 3 季尾聲連續 3 個月出現減少。雖然減少率是過去一年期間最大，不過整體走勢和緩。

僱用人數在 9 月出現增加，日本製造業試著強化生產能力來為產出的增加作準備，僱用增加率加速成長，寫近 7 個月來最佳成績。企業預料未來一年，新冠肺炎疫情所引發的混亂將會減少，如此樂觀的展望也反映在市場心理上頭。有部分企業，則是期盼原物料供給能恢復正常。

最新數據顯示，採購數量連續 2 個月減少；由於進口價格飆漲，造成部分企業減少採購活動，9 月份的採購活動出現過去一年來最急遽的減少。

然而，採購品的庫存幾乎出現調查史上的最大上升率。部分企業預估今後價格將出現進一步的上揚，也努力增強一些品項的存貨水準。而未使用的採購品，也是存貨增加的主因，而這也反映出產出的減少。

另一方面，在第 3 季的尾聲，通膨壓力出現加速現象。採購價格的通膨率，在各項成本壓力之中呈現上揚。另外，除了運送和能源成本上揚之外，日元貶值也是造成進口品成本增加的要因。

日本製造業為了確保利益率，也積極的增加銷售價格；8 月的增加率是近 5 個月來的最低水準，但 9 月份的增加率則寫下調查史上最急遽的上揚水準。

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 的資深經濟學家 Joe Hayes 指出，9 月日本製造業的景氣持續低迷，新訂單出現過去 2 年期間的最大減少率，高通膨也導致客戶的採購能力降低。全球經濟成長的停滯，已經影響到輸出表現。日元走貶對於出口需求的增加幾乎沒有帶來貢獻，反而推高了進口通膨，日本國內的價格壓力進一步走升。9 月的採購成本出現過去最大的上揚率。

Joe Hayes 預料第 4 季產出將持續減少、且新訂單量的減少步調也會超越產出，未來產出可能進一步走向低迷。有受訪企業表示，存貨增加影響到營收表現，並強調日本商品的需求表現低迷。