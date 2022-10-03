NAND Flash市場惡化 鎧俠宣布10月起減產3成

《日本經濟新聞》報導，全球第二大 NAND 記憶體晶片製造商日本鎧俠 (Kioxia) ，宣布 10 月起 2 座主要工廠的 NAND 快閃記憶體生產減少 3 成。

鎧俠在日本三重縣的四日市工廠、及岩手縣的北上工廠，生產線所投入的晶圓數量將減少 3 成，實施日期未定。鎧俠表示，會視市場動向隨時調整工廠營運。

為因應市況急遽惡化，各家廠商都開始縮減供應量。

美國美光科技 (MU-US) 在 9 月 29 日也宣布，將針對 NAND Flash 及 DRAM 生產進行調整。該公司表示 2022 年度 (至 2023 年 8 月) 的設備投資額會較上年度減少 3 成以上，金額約落在 80 億美元左右。

美光執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotra) 指出，2022 年的記憶體供應量大幅超越市場需求，估計 DRAM 和 NAND Flash 的存貨水準都相當高。

記憶體大多使用在智慧型手機和電腦上頭，但是近來這類裝置的出貨量大減，也導致市場及客戶的存貨水準大增、造成行情惡化。市場人士表示，有記憶體廠商向客戶所開出的價格，比起最近 3 個月便宜約 3 成。根據 TrendForce 預測，第 4 季的 DRAM 和 NAND Flash 交易價格，將分別出現季減 13~18% 和季減 15~20%。