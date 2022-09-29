日本9月輸往亞洲CPL價格月減11% 連2個月下滑

《日本經濟新聞》周三 (28 日) 報導，日本 9 月出口至亞洲市場的己內醯胺 (CPL) 價格連續 2 個月下滑，作為指標廠的 UBE(舊稱宇部興產) 與台灣、南韓大型客戶議定的 9 月合約價為每噸平均 1770 美元，比 8 月便宜 210 美元 (11%)。

中國的清零政策實施封城，使個人消費停滯，導致作為尼龍纖維主要生產原料的 CPL，來自冬裝的需求不如預期。隨著中國市場的 CPL 需求放緩，日本產 CPL 銷往亞洲市場的數量增加。

CPL 主要原料為苯 (benzene) ，日本 9 月輸往亞洲市場的苯合約價格平均每噸為 945 美元，較 8 月便宜 165 美元 (15%)。

CPL 和苯 9 月 價差為每噸平均 825 美元，較 8 月縮小 45 美元 (5%)，反映 CPL 的需求趨緩。此價差為廠商獲利指標。

2020 年爆發新冠肺炎 (COVID-19) 疫情之後，CPL 曾因需求急遽下滑。雖然目前 CPL 價格已經回溫，但 UBE 表示由於能源成本也上揚，「獲利嚴峻情形和 2020 年的時候相當。」

有觀察指出，中國的 CPL 製造商也藉由降低稼動率減少供應。另外，來自冬季商品的需求量應該也無法緩解供給過剩的壓力。目前仍難以預測 CPL 價格何時才會回彈。