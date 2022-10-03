SK Siltron砸2.3兆韓元 強化南韓國內晶圓生產能力

據《日本經濟新聞》周一 (3 日) 報導，南韓矽晶圓大廠 SK 集團旗下 SK Siltron 宣布，今後 5 年將投資 2.3 兆韓元 (約新台幣 508 億元)，強化南韓國內晶圓生產能力。全新廠房興建工程將於 11 月展開，目標 2024 年上半年投產。

當前市場狀況正在惡化當中，但 SK Siltron 認為，以長期來看，半導體將出現強大需求，因此作出這項大型投資決定。

報導指出，SK Siltron 已經在主要生產據點南韓龜尾市的產業園區取得建設用地，也從 3 月開始整地，董事會也已通過 8,550 億韓元新廠房投資案。該公司表示，會依據市況強化 12 吋矽晶圓生產設備。

目前在全球的矽晶圓市場，日本的信越化學和 SUMCO 兩家公司，擁有相當高的市場占有率。

日本政府在 2019 年 7 月正式取消南韓最惠國待遇，對輸往南韓的高純度氟化氫、光阻劑、氟化氫聚醯亞胺共三種半導體原料進行嚴格的出口管制。SK Siltron 是南韓國內唯一一家有生產 12 吋晶圓的廠商，而這回該公司實施增產投資，有部分原因似乎與來自南韓政府的請託有關。SK Siltron 為了該項投資，將招募超過一千名的新進員工。

關於 SK Siltron，是 SK 集團於 2017 年時，以 6,200 億韓元代價從 LG 集團手中買下。在 2021 年度，SK Siltron 的全年營收達 1 兆 8,496 億韓元，營業利益達 2,816 億韓元。

SK Siltron 在全球矽晶圓市場排行第五，前四名分別為信越化學、SUMCO、環球晶 (6488-TW) 和德國 Siltronic。南韓記憶體雙雄、三星電子和 SK 海力士，是 SK Siltron 的主要客戶。