〈美股盤後〉股債雙殺！蘋果特斯拉暴跌 標普刷今年收盤新低

聯準會「鷹聲」不絕於耳，經濟衰退擔憂縈繞，恐慌指數 VIX 噴漲，債市拋售潮再現，美股週四 (29 日) 慘遭空頭重擊，防禦性類股抛售猛烈，蘋果暴跌近 5%，台積電 ADR 等蘋果供應鏈慘遭波及，特斯拉重跌近 7%，四大指數盡墨。

道瓊指數週四收黑 458.13 點，標普大跌 2.11%，刷下今年以來收盤新低，那指重挫 2.84%，逼近兩年新低，費半狂瀉 3.29%。

數據方面，美國商務部週四公布第二季國內生產毛額 (GDP) 終值為季減年率 0.6%，優於第一季的季減年率 1.6%。連兩季出現萎縮，符合市場對技術性衰退的廣泛定義。

即使美國經濟已出現萎縮，就業市場仍然相對健康，美國上週初領失業金人數持續下滑至 19.3 萬人，降至 5 個月新低，遠低於市場預期的 21.5 萬人，這為聯準會 (Fed) 大幅升息增添籌碼。

政經方面，英國首相特拉斯 (Liz Truss) 捍衛減稅政策，債市週三反彈曇花一現，英美債券殖利率走升，10 年期美債殖利率回升至 3.78% 附近，債市劇烈波動反映近期流動性偏低。

市場關注聯準會官員鷹派談話，鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三重申升息以對抗通膨的立場，並認為英國的局勢不會影響到美國經濟。聯準會克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稱，目前利率並不處在「限制性」水準，顯示要降低通膨還有更多工作要做。

颶風伊恩消息拖累航空與郵輪類股。儘管颶風伊恩已減弱為熱帶風暴，但其狂風與豪雨仍橫掃佛州，有超過 250 萬電力用戶斷電，全州多個機場暫停商業運營並取消航班，還傳出移民船翻覆，至少 23 人失蹤。美國總統拜登表示，颶風伊恩可能造成大量人命損失，並可能成為佛州史上最致命風暴，批准當地進入重大災害狀態。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.17 億例，死亡數突破 654 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (29 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊血染一片，公用事業、非必需消費品和房地產領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 大跌 4.91%；Meta (META-US) ) 下跌 3.67%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.72%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.48%。

道瓊成分股普遍疲弱。波音 (BA-US) 暴跌 6.08%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 4.97%；Nike (NKE-US) 下跌 3.41%；寶僑 (PG-US) 下跌 2.49%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.15%。

費半成分股全軍覆沒。AMD (AMD-US) 暴跌 6.17%；高通 (QCOM-US) 下滑 3.44%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.67%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.76%；美光 (MU-US) 下跌 1.94%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.05%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.84%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.95%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.72%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.67%。

企業新聞

美國銀行罕見將蘋果股票評級從「買入」下調至「中性」，還將其目標價從每股 185 美元下調至 160 美元，分析師預期，服務業放緩和 iPhone 交貨時間相對低迷是明年消費者需求放緩的跡象。蘋果 (AAPL-US) 收黑 4.91% 至每股 142.48 美元，蘋概股同步下挫。

美國最大的二手車零售商 CarMax 崩跌 24.50% 至每股 65.16 美元。CarMax 最新財報不佳，利潤急劇下降 50% 以上，銷售額僅增長 2%，主因是通膨和經濟擔憂打壓美國人購買二手車的需求。

CarMax 利空消息拖累特斯拉等汽車製造商，同時，Piper Sandler 分析師 Alex Potter 將特斯拉第三季交車預估從 380,000 輛下修至 354,000 輛。特斯拉 (TSLA-US) 週四重挫 6.81% 至每股 268.21 美元。

Lordstown Motors (RIDE-US) 收低 6.93% 至每股 1.88 美元。鴻海與商用電動輕型卡車供應商 Lordstown Motors 合作的 Endurance 電動皮卡已開始生產，目標是到今年年底向客戶提交約 50 輛卡車。

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 下滑 4.18% 至每股 6.19 美元。Bed Bath & Beyond 第二季虧損擴大，淨虧損高達 3.662 億美元，而去年同期為 7320 萬美元，但臨時 CEO 稱，銷售出現積極的跡象，庫存有所改善。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 19.3 萬，預期 21.5 萬，前值 20.9 萬

美國上週續領失業金人數報 134.7 萬，預期 138.8 萬，前值 137.6 萬

美國第二季實質 GDP 季增年率終值報 - 0.6%，預期 - 0.6%，前值 - 1.6%

美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 4.7%，預期 4.4%，前值 5.2%

美國第二季 PCE 物價指數季增年率終值報 7.3%，預期 7.1%，前值 7.1%

美國第二季實質個人消費支出報 2.0%，前值 1.5%

華爾街分析

Ladenburg Thalmann Asset Management 負責人 Phil Blancato 表示：「數據好消息就是壞消息，就業數據再次重申，聯準會本輪升息循環還有很長的一段路要走，市場擔心聯準會將美國推向非常嚴重的衰退，這將導致企業獲利衰退，這就是拋售的原因。」

花旗集團亞太區市場主管 Julia Raiskin 稱：「除了美元，沒有多少資產的交易具有建設性，市場非常悲觀。投資人大多選擇觀望。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主