郭明錤：Apple Car團隊今年底前進行重組

天風國際證券分析師郭明錤週三 (28 日) 透露，蘋果的 Apple Car 團隊將在 2022 年底前進行重組。

郭明錤今年 3 月推文透露，蘋果 Apple Car 專案團隊已解散一段時間，若想實現 2025 年量產目標，蘋果必須在未來 3 到 6 個月內重組團隊。

時隔半年，郭明錤透露蘋果造車新動向：「我的最新調查顯示，蘋果可能將在 2022 年底前建立新的 Apple Car 專案團隊。」

Apple Car 專案團隊年底前將重組 (圖片：郭明錤)

郭明錤並未透露消息來源是來自供應商，而是蘋果 (AAPL-US) 內部。

自 2014 年啟動泰坦計畫 (Project Titan) 以來，蘋果的汽車開發一路跌跌撞撞，蘋果經歷多年的戰略變化和高層換血，蘋果傳出不只要開發汽車，搶攻傳統車廠，還要加入自動駕駛研發，Apple Car 被描述為蘋果的「下一個明星產品。」

受到前幾年新冠肺炎疫情衝擊，Apple Car 生產計畫橫生波折。郭明錤此前預測，蘋果自動駕駛車推出的時間可能推遲到 2025 年到 2027 年之間，蘋果車成功的關鍵因素不在於硬體，而在於大數據與人工智慧，這是蘋果現有產品中尚未展現明顯競爭優勢的領域。

市場消息也指出，蘋果預計 2025 年推出兩款 Apple Car 車型，售價分別為 10 萬美元 (內部代號 T1) 與 6 萬美元 (T2)。

外媒今年 5 月報導，蘋果仍在全面推進電動車開發項目，且很可能委託長期組裝夥伴鴻海 (2317-TW) 代工生產，鴻海已取得北美電動車生產基地，立訊精密 (002475-CN) 也是可能的代工合作夥伴。

還有分析師透露，替保時捷代工的 Magna (MGA-US) 也有望出線，因為 Magna 有代工汽車基礎，並在北美、亞洲、歐洲都有生產基地。