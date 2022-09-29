芝加哥Fed總裁：市場動盪可能增加金融限制性

芝加哥聯準銀行總裁 Charles Evans 周三 (28 日) 在倫敦政治經濟學院 (LSE) 演說時表示，市場波動性可能會對金融情勢造成額外限制。

全球市場正因美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行的大幅升息感到不安，本周又受到英國市場動盪的衝擊。

Evans 表示：「美國經濟和通膨很大程度上取決於貨幣政策的立場和供應衝擊面上其他一切因素，以及目前我們正在處理的勞動力問題。」

「金融市場的波動可能會增加額外的金融限制性。因此，全球各地任何政策或事態發展，如俄烏大戰，都會增加額外的限制。」

儘管如此，Evans 會後受訪時並未表示是否有任何事情會令 Fed 偏離其軌道。

Evans 說：「我們就是真的必須控制通膨，Fed 政策利率 (目前為 3%-3.25%) 在今年年底或明年 3 月之前，最好能拉升至 4.5%-4.75% 範圍，然後保持一段時間。」

他認為，有鑑於通膨居高不下，目前實質利率的「限制性還不足」，但到明年 3 月應該會達到約莫 2%，屆時就足以帶給物價下行壓力。

此外，他表示改善供應端也可望緩解通膨，且通膨預期「相較符合」Fed 的 2% 通膨目標，此一事實讓他稍感安心。