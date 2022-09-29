減稅計畫引發市場巨震 達里歐痛批英政府無能

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 週三 (28 日) 痛批，英國政府推出的新財政措施引發市場巨震，凸顯英國政府相當無能。

英國政府上週宣布 1972 年以來最大規模的減稅和投資激勵計畫，投資人擔憂英國因大幅減稅、舉債陷入衰退，同時擔憂英鎊恐怕會跌到跟美元平價，英國匯市和股債市陷入動盪。

英國央行週三試圖介入安撫市場，暫停原訂下週出售的金邊債券 (英國國債)，開始臨時買進長期債券，以恢復有序的市場環境。英鎊應聲逆轉重貶走勢，英債領漲之下，全球債市回暖。

10 年期英債殖利率從央行宣布前約 4.50% 回落至約 4.05%。10 年期美債殖利率收於 3.707%，遠低於盤中的 4.017%，創下 2009 年 3 月以來的最大單日跌幅。

英國新財政政策引發各國政府、機構與投資人高度關切，擔心其影響將波及全球經濟。達里歐週三加入國際貨幣基金 (IMF) 在內的多名專家抨擊英國最新的財政政策。

達里歐稱，英國政府想透過巨額赤字來發財是不可能的 (圖片：AFP)

達里歐稱：「我無法想像這是有意為之，還是說不是故意的，那是一個理解問題，英國政府想透過巨額赤字來發財是不可能的，因為該國需要找到願意持有債券的借款人，從長遠來看，生產力才是刺激經濟的因素。」

達里歐砲轟英國犯下重大財政錯誤，因為恐慌拋售潮導致英國公債、英鎊及金融資產遭遇重擊。

達里歐補充道：「人們意識到英國政府必須出售大量公債，市場上卻沒有這麼多需求，這讓人們緊急出脫持有的債券及貨幣，我不明白這些英國決策官員怎麼會不知道這點，這凸顯英國政府相當無能。」