〈財報〉促銷清庫存侵蝕利潤 Nike毛利率不如預期 盤後挫逾9%

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 上季獲利銳減逾 20%，且毛利率不如市場預估，反映成本暴漲和北美為出清庫存而打折促銷，傷害到利潤，高層並下修全年度毛利率預測，Nike 盤後股價重挫逾 9%。

Nike 周四 (29 日) 盤後公布 2023 會計年度第 1 季 (8 月 31 日止) 財報，營收年增 4% 至 127 億美元，高於分析師預測的 122.7 億美元，淨利年減 22% 至 15 億美元，稀釋後每股盈餘 93 美分，仍優於分析師預測 92 美分。

但第 1 季毛利率從去年的 45.3% 降至 44.3%，不如市場所估的 45.4%。Nike 主管表示，以北美地區為主的打折促銷活動和大批販售，是侵蝕毛利率的主因。

Nike 第 1 季庫存水準比去年同期暴增 44%，達到 97 億美元。高層形容，第 1 季高庫存水位有一部分被強勁的消費者需求抵銷，但供應鏈問題還在持續。

和其他零售商一樣，Nike 最近幾季也和運費上漲、運輸時間拉長等逆風奮戰。

F2023 毛利率下滑幅度恐超越先前預測

Nike 等跨國企業正在設法因應日益複雜的經濟情勢，供應鏈導致的產品延遲到貨，等到企業順利上架商品的時候，消費者需求卻在高通膨的影響下發生變化。此外，美元升值也造成匯損。

供應鏈問題使 Nike 訴諸打折促銷，但也傷及利潤。(圖: AFP)

Nike 執行長 Matt Friend 在法說會中表示：「我們正在採取果斷行動，出清庫存。」他預測這會對全年度的毛利率造成「暫時性」影響，此舉的成本將遠超過帶來的好處。

Nike 預測，2023 全年度的毛利率將下滑 200 至 250 個基點，遠甚於之前預測的持平或減少至多 50 個基點，而本季 (第 2 季) 毛利率下滑的幅度可能格外顯著。

根據 Nike，雖然經匯率調整後的全年營收仍有望交出偏低兩位數的成長，但實際增幅可能落在「低至中間的個位數」。

大中華地區 Q1 營收下滑

財報顯示，大中華地區第 1 季業績積弱不振，年減 16% 至 17 億美元，呼應 Nike 之前對該地區表現不如整體的預警。

不過，Nike 最大的北美市場第 1 季銷售年增 13% 至 55 億美元，反映消費者面對高通膨，需求依然強勁。

Nike 近年更著重經營「直接面對消費者 (dtc)」業務，使這部分的營收在第 1 季成長 8%，但同時減少賣給 Foot Locker 等批發通路商的比重，因此第 1 季批發業務營收僅增 1%。

Nike 盤後重挫逾 9%。該股周四稍早收低 3.41%，報每股 95.33 美元，今年以來共下跌 43%，比標普 500 同期 24% 的跌幅重得多。