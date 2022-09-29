美國最新關鍵數據 描繪出第二季經濟疲軟景象

美國商務部周四（29 日）公布最新經濟數據顯示，第二季國內生產毛額（GDP）與國內總收入（Gross Domestic Income, GDI）兩項經濟活動指標差距縮小，表明在此期間經濟動能顯著下降，描繪出經濟疲軟景象。

數據顯示，第二季經通膨調整的 GDI 季增年率僅成長 0.1%，增幅較先前公布的修正值 1.4% 大幅下調，該指標為衡量經濟活動的主要指標之一。

與此同時，第二季實質 GDP 與 GDI 兩者的平均值為 - 0.3%，而在第一季為 - 0.4%，這些數據與先前的兩季正面數據相較下形成鮮明對比。

這項數據之所以重要，是因為美國經濟擴張與衰退的官方仲裁者──「國家經濟研究局」（NBER）旗下景氣循環認定委員會（Business Cycle Dating Committee）──透過該平均值與一系列其他經濟變數做出衰退判斷。

今年上半年曾有經濟學家指出，強勁的 GDI 數據表明，美國經濟的基礎比 GDP 數據所顯示的更為穩固，然而最新的數據表明美國經濟明顯放緩。

報告也指出，今年上半年的通膨率甚至高於先前報告水準。聯準會（Fed）青睞的個人消費支出（PCE）物價指數在第二季上漲 7.3%，高於市場預期和前值的 7.1%。

美國經濟疫情後的反彈比預期強

此外，美國商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis, BEA）同日還公布美國年度國民經濟核算報告。最新數據顯示，美國經濟在新冠疫情大流行後的反彈較先前預估的更為強勁。從 2020 年第三季（經濟開始擺脫新冠肺炎封鎖影響）上修開始，到 2021 年的大多數季度成長都明顯更高。

最新更新數據顯示，2021 年的實質 GDI 變化從先前報告的 7.3% 下調至 5.5%，更符合去年全年 5.9% 的 GDP 增速，後者曾從 5.7% 上調。

按產業劃分，22 個產業中有 9 個促成第二季實質 GDP 的下滑，主要是建築、非耐久財消費品製造業和批發貿易業的回落所致。

值得注意的是，報告數據顯示個人收入和儲蓄數據下修，暗示未來家庭支出動力減弱。第二季經通膨調整後的稅後可支配收入為 - 1.5%，此前公布為 - 0.6%，另外儲蓄率也從 3.8% 下調至 3.4%。