Fed鴿派官員支持11月升3碼、12月2碼 利率水準明年觸頂

聯準會 (Fed) 鴿派官員、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周三 (28 日) 表示，通膨比料想中還嚴重，因此他支持今年再升 5 碼 (125 個基點)，分別在 11 月升 3 碼、12 月升 2 碼。另一名鴿派官員伊凡斯 (Charles Evans) 預測，這波升息循環將在明年 3 月觸頂。

波斯提克受訪時說：「至今 (通膨降溫) 缺乏進展，讓我更進一步考慮，我們必須轉向適度限制性 (moderately restrictive) 的立場。對我而言，這代表政策利率介在 4.25-4.50%。我傾向在今年底前達到此水準。」

波斯提克解釋，他原本期待透過夏初的供應鏈失衡改善，減輕物價上漲壓力，但改善的力道不夠強，才讓他調整看法。

Fed 上周升息 3 碼至 3.00-3.25%，而每季更新一次的利率預測點狀圖顯示，官員對今年年底的利率區間中位數為 4.4%，與波斯提克的看法相吻合。

同日，芝加哥聯準銀總裁伊凡斯在倫敦政經學院 (LSE) 的一場活動中表示，上周公布的點狀圖顯示利率將在明年觸及 4.50-4.75% 的最高峰，根據他個人的預測，觸頂時間點將落在明年 3 月。

波斯提克和伊凡斯今年都沒有投票權，伊凡斯將在 2023 年輪值投票委員，波斯提克要到 2024 年才有投票權。

Fed 為了對抗 40 年來最火熱的通膨而鷹派升息，在全球市場引發動盪。然而，波斯提克強調，Fed 在決策過程中絕對沒有忽視世界上其他地方發生的事，包括英國局勢、俄烏戰爭、中國封控，都納入官員的討論中。

波斯提克仍對美國經濟躲過衰退一事抱持希望，並預測失業率將從目前的 3.7% 上升到 4.1%，雖然小幅上揚，但整體數字顯示勞動力市場仍強勁。