美元、利率唱高歌 黃金多頭敗退？

高通膨來襲，美國聯準會 (Fed) 今年 3 月啟動升息循環，美元、美債殖利率因而走強，使得黃金表現疲軟，近期部分投行更是下調了金價預期。未來金價是否會再續跌？美元、利率、產量等三大指標，又將如何牽動黃金走勢？

美元、美債殖利率飆升 金價震盪下跌

今年黃金出現劇烈波動，2 月俄烏戰爭爆發後，資金湧入黃金避險，推升金價攻破 2,000 美元大關。隨著 Fed 3 月啟動升息循環，金價一路下滑，7 月黃金現貨價一度跌至 1,680 美元關鍵支撐價位，創下 2021 年 4 月以來新低水準。

金價自今年高點滑落，跌幅已逾 15％，未來是否仍會續跌？基本上，影響黃金走勢的因素眾多，包括通膨、利率、美元、經濟數據、市場情緒、供需情況、地緣政治等等，其中，美元、利率、通膨及供需是常用的觀察指標。

由於 Fed 官員近期持續放鷹，加上美國 8 月非農就業報告、製造業採購經理人指數 (PMI) 報佳音，為 Fed 提供了更多升息空間，受此提振，美元指數升破 110 大關，刷新 20 年來新高紀錄；10 年期美債殖利率一度飆至 3.353%，為 6 月以來最高；30 年期殖利率 9 月 6 日也攀升至 3.5%，觸及 8 年來最高。

美元、利率與黃金走勢多呈現反向關係，當市場預期 Fed 升息、美元走強，金價多會下跌；反之，降息或美元走弱，則有助於黃金表現。因此，在美元、美債殖利率雙雙走強之下，削弱了黃金吸引力，Sevens Report 研究公司分析師團隊認為，美元及實質利率雙雙攀高，預估目前 1,680 美元支撐價位，很快就會消失。

也因 Fed 與高通膨的戰爭遠未結束，部分投行態度轉彎，下調了金價預期，高盛最新預測是每盎司 1,850/1,950/1,950 美元 (原為每盎司 2,100/2,300/2,500 美元)；瑞銀原預測今年 9 月底、12 月底金價分別為每盎司 1,800、1,700 美元，如今降至每盎司 1,600 美元。

此外，黃金向來被視為是抗通膨的工具，通膨升溫往往會推升金價。雖然新冠肺炎、俄烏戰爭之初，金價一度反映避險情緒而上漲，但隨著升息循環啟動，即使高通膨威脅，金價卻是不漲反跌，顯然這場多方角力戰中，強勢美元及鷹派升息節奏對於黃金的影響力，遠勝過通膨。因此，短期而言，黃金仍有下行空間，唯有升息步調放緩、美元回落，黃金可望獲得喘息機會。瑞銀認為，明 (2023) 年金價才有可能回升。

除了利率、美元、通膨，黃金的開採量亦是影響金價不容忽視的因子。然而，多數人多只考慮需求面因素，較少想到供應面造成的影響。芝商所執行董事及資深經濟學家 Erik Norland 認為，雖然利率、美元等需求面因素是決定短期金價的重要因素，但長期而言，礦物開採量有機會成為左右價格的主因。

觀察過去歷史經驗，Erik Norland 發現，黃金總供應量的年度成長率及 2021 年黃金實質價格 (美元計價)，明顯有著強烈的反向關係。也就是說，開採量減少，金價上揚；開採量增加，金價下跌。

舉例來說，1998~2009 年，黃金開採量縮減，總供應量成長率由 2.1% 降至 1.5%，金價由每盎司 280 美元漲至近 2000 美元；2009~2016 年，黃金開採量成長，總供應量年度成長率由 1.5% 升至 1.8%，金價由每盎司將近 2000 美元崩跌至不到 1300 美元（見下圖）。Erik Norland 分析，2016 到 2021 年，黃金開採量減少了 7%，這可能是近年黃金價格得以保持水準的部分原因。

只要金價遠超過黃金生產成本，貴金屬開採仍是有利可圖的生意。Erik Norland 指出，Metals Focus《2022 年黃金焦點》（Gold Focus 2022）估計，生產黃金的現金成本為每金衡盎司 768 美元，總維持成本為每金衡盎司 1,068 美元。這表示全球金礦開採商的利潤率平均超過 60%，營業利潤率則遠超 125%。

總結來說，Erik Norland 認為，黃金產量可能在多年內仍不會出現強勁反彈，畢竟要開始從新礦場開採礦物，並非是一蹴可幾的事。

善用期貨多空靈活操作 參與黃金市場投資

黃金是交易非常活躍的大宗商品，不管是短期或是長期投資，均可為投資人提供潛在的交易機會。除了買賣實物黃金之外，黃金期貨也深受投資人青睞，因為黃金期貨用途廣泛，例如分散投資組合：提供金條、硬幣和礦業股票投資的替代方案；市場波動時，可以管理風險和把握更多交易機會：因為金價對政治和經濟事件反應迅速，而這些事件可帶來交易機會；甚至是可以對沖通膨風險，或用作貨幣。

黃金期貨商品中，芝商所的黃金期貨合約 (GC) 是全球黃金定價指標之一，流動性充裕，每日平均交易量接近 2700 萬盎司；且近 24 小時電子交易，當發生影響金價的全球新聞和事件，更能方便管理部位。

由於期貨合約與現貨市場密切相關，芝商所黃金期貨採取實物結算，得以減低滑點成本；同時，也能夠獲得更高的資本效率，因為在一個交易所參與金屬期貨交易，以較低成本控制更大的名義價值期貨合約，同時享有保證金優惠（保證金要求降低 > 80%）。

除了標準黃金期貨合約，芝商所還提供規模較小的微型黃金期貨合約 (MGC)，讓投資人擁有更多選擇，並彈性管理資金部位、執行更多元的投資策略。而且微型黃金期貨保證金只有標準黃金期貨的十分之一，是很容易入門的海外期貨商品。

舉例來說，目前微型黃金期貨原始保證金為 715 美元 (約台幣 2.1 多萬元)，若看空黃金，在 1707.7 賣出一口微型黃金期貨，再以 1700 買進平倉，在不考慮手續費等交易成本的情況之下，獲利為 77 美元【(1707.7-1700)/0.1*1 美元】。因此，微型黃金期貨低門檻，對於小資族是一大福音，小資金就能參與黃金市場投資。

以上資料僅供參考，以芝商所公告為準。

註：不同期貨商，保證金收費不同，可洽詢各期貨商，瞭解最新保證金要求。