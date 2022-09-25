通膨時代避險利器失靈 黃金兩大利空年底下探1600美元

黃金向來是通膨時代的避險性重要資產，但美國鷹派的升息，使得美元和實際利率不斷增強，兩大利空的疊加之下，反而打壓了金價，黃金本周下挫至 2020 年 4 月來低點，下檔將看向 1600 美元大關。

今年初，全球除了持續壟罩在疫情陰霾，加上俄烏戰爭開打，通膨壓力直線飆升，黃金因此發揮其資產避風港的特質，在 3 月初時，一度漲到 2069.4 美元，創今年高點。

但第二季後，美國面對通膨 CPI 指數脫序式暴衝，開始啟動升息循環，通膨雖然並未明顯緩解，但美元指數和實際利率雙雙因為升息而攀高，讓黃金價格面臨不可承受之重。

美國聯準會 (Fed) 本周第三度升息 3 碼，雖符合市場預期，但年底前恐再升息 5 碼，鷹派式爆力升息，美元指數現已經突破 112，創下 20 年新高，而實際利率也升至歷史高檔區，重創 12 月交割的紐約黃金期貨價本周跌破關鍵支撐價位 1680 美元，最終收在每盎司 1655.60 美元，改寫 2020 年 4 月來最低。

持續加速的升息，已經讓熱錢連續 12 周從貴金屬相關基金和 ETF 中撤離，也是 2021 年 5 月以來持續時間最長的一次資金外流，摩根大通等外資機構皆預期，金價恐將繼續下跌。法人指出，只要美元持續強勢，資金就會再從黃金流出，隨著年底前還有兩度升息壓力，以技術線型來看，今年前恐將下探 1600 美元。