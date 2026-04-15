鉅亨網編譯陳韋 綜合報導 2026-04-15 18:00

伊朗總統佩澤希齊揚與美國總統川普在周二 (14 日) 隔空交鋒，佩澤希齊揚強調，伊朗始終遵守國際法，並嚴厲質問美以兩國攻擊伊朗人員的行為毫無正當理由，川普則堅稱軍事行動已接近尾聲，並為其發動打擊辯護，警告若不出手伊朗早已擁有核武器，並暗示未來兩天可能重啟談判。

佩澤希齊揚在周二的演講中重申，伊朗「不尋求動盪」，並質疑美國憑什麼攻擊伊朗。他詳列美以攻擊造成的後果，包括殺害伊朗領袖、指揮官、科學家及學生，反問這些行為究竟有什麼理由，伊朗又攻擊過誰、違反哪條法律。

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他並強調，伊朗未違反國際法行事，因此國際社會也應遵守同等標準。

此外，在與法國總統馬克宏的通話中，佩澤希齊揚表達了透過外交途徑解決爭端的意願，願意在國際法框架內與美方談判並遵守停火條款，但他同時指責美方的「過度野心」阻礙協議達成，認為基於威脅和施壓的軍事手段只會讓問題更複雜。

面對伊朗的指控與國際社會的關注，川普在同一天接受《福斯新聞》等媒體採訪，展現出強硬的姿態。他明確表示，美國對伊朗的軍事行動「接近結束」，但不代表任務已經完成。

川普以一種極具個人色彩的口吻為戰事辯護，聲稱如果自己不採取軍事行動，伊朗現已擁核，屆時美國人將不得不尊稱對方為「先生」，這是他絕不希望看到的結果。這種言論凸顯美方將軍事打擊視為阻止伊朗核計畫必要手段的邏輯。

儘管用語激烈，但關於未來走向的信號卻顯得微妙。川普在訪談中暗示，未來兩天美伊恐在巴基斯坦重返談判桌，並表示「接下來的兩天將會非常精彩」。

美國副總統范斯也表示，雖然雙方互不信任且不可能一夕之間解決問題，但如果舉行第二輪面對面談判，他預計將再次率領美方代表團。

回顧先前在巴基斯坦舉行的首輪談判，由於處於不信任和猜疑的氣氛中，雙方在關鍵問題上分歧嚴重，伊方不接受美方劃定的「紅線」，導致未能達成任何協議。