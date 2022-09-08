Fed梅斯特重申鷹派基調 警告通膨恐仍未觸頂

克里夫蘭聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的梅斯特（Loretta Mester）周三（7 日）發表談話時重申，Fed 需要在 2023 年初將利率提高到 4% 以上，並在一段時間內保持這一水準，替近 40 年來的高通膨降溫，預估 Fed 在明年不會降息，並指出決策者需要防止通膨預期失控。

梅斯特在周三的言論仍維持上周的基調，認為現在斷定通膨已經觸頂為時過早，短期的數據未能動搖其升息對抗通膨決心，她稱除非通膨數據出現數月下滑，才能得出通膨已觸頂結論。

梅斯特還表示，將密切注意中長期通膨預期，從中尋找高漲的通膨是否已經在美國經濟出現根深蒂固的跡象。若有，屆時降低通膨的難度會大得多，成本也會高很多。

對於 9 月的會議的升息幅度，她表示 Fed 任何一次會議升息幅度，以及利率在何處觸頂，都將取決於通膨前景。不過梅斯特並未在演講上具體說明對 Fed 在本月會議上升息幅度的支持，僅稱這些決定將會在會議上做出。

她表示 Fed 必須在目前水準上提高利率且認為實質利率必須為正，而這意味著 Fed 需要做的事還有很多，才能防止通膨進一步惡化。

對於縮表方面，梅斯特也重申支持在某個時候出售抵押擔保證券 (MBS) ，讓 Fed 的投資回歸以公債為主的投資組合。她還說，目前更關心的是縮表將如何影響金融市場流動性，而非確定這一過程會在多大程度上影響利率。

美國經濟成長方面，梅斯特表示，儘管衰退風險正在上升，Fed 的升息正在影響房地產等對利率敏感的產業，但強勁的勞動力市場成長表明，美國經濟目前並未陷入衰退。

她預估今明兩年的經濟成長將放緩至 2% 以下，就業成長將下降、失業率上升。不過她表示將在本月會議提交的報告上並未預估經濟衰退。