鮑爾演說曝鷹派立場 高利率將維持一段時間

聯準會（Fed）主席鮑爾周五（26 日）在傑克森霍爾年會演說上暗示，央行可能會繼續升息，並在一段時間內保持高利率遏止通膨，駁斥有關 Fed 將很快逆轉政策的任何說法。

鮑爾稱 9 月升息幅度取決於整體經濟數據，可能會在一段時間內實施對經濟成長具限制性的貨幣政策，並說：「歷史經驗警告不要過早放鬆政策」。

鮑爾演講如市場預期般發表對抗通膨的鷹派言論，稱 Fed 將「有力地使用我們的工具」來打擊仍近 40 多年來高漲的通膨。

鮑爾此次的演講簡短，僅 10 分鐘左右便結束，主要傳達 Fed 當前的任務是將通膨降至 2% 目標，將強而有力運用工作讓供需達到更好平衡，進而降低通膨。

不過鮑爾並未明確點明 9 月升息升息幅度，但重申「再次異常大幅上調可能是適合的」，有媒體稱鮑爾此番言論替 9 月連續第三次升息 3 碼（75 個基點）打開大門。

短期通膨數據改善不會停止 Fed 升息步伐

鮑爾稱，9 月升息幅度將取決於屆時整體經濟數據與不斷變化前景，儘管 7 月消費者物價指數（CPI）與個人消費支出物價指數（PCE）等多項消費者通膨指標均較 6 月回落，但通膨仍徘徊於 40 年來新高且遠低於 2% 目標。

鮑爾指出，7 月通膨數據有所改善，但不足以改變 Fed 堅持升息的政策路徑，因為尚未達到聯邦公開市場（FOMC）委員會確信「通膨正在下降」之前需要看到的水準。

限制性貨幣政策將維持一段時間 不會過早鬆綁

鮑爾預警稱，儘管美國經濟衰退並非不可避免的結果，Fed 繼續升息勢必會對經濟造成「一些痛苦」。先前連續四次升息共計 225 個基點，已達到 FOMC 委員會 6 月經濟展望報告中給出的中性利率水準（2.25% 至 2.5% 區間），但鑒於當前通膨與勞動市場情勢，Fed 必須繼續升息。

鮑爾表示，歷史經驗強烈警告不要過早放鬆政策。FOMC 與會官員最新預估，到 2023 年底，聯邦基金利率的中值將略低於 4%，9 月會億發布的經濟與利率路徑點圖將更新這些預測。

從鮑爾此番言論也看出，他直接反駁貨幣市場對 2023 年下半年開始降息的訂價，反而直言「到明年底基準利率僅略低於 4%」。這與日前堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）看法不謀而合。

重申未來某個時候可以放緩升息步伐

值得注意的是，鮑爾今日依然提到：「在某個時候，隨貨幣政策立場進一步收緊，放緩升息步伐可能是合適的。」這番言論曾讓市場已為 Fed 集將轉向該派，不過 Oppenheimer 分析師 Alon Rosin 稱，鮑爾的演講稿毫無新意，市場昨日就已消化這樣的預期。

截稿前，根據芝商所 FedWatch Tool 工具顯示，預估 9 月升息 2 碼的機率為 41.5%，鮑爾演說前的 61.5% 大幅下降，而升息 3 碼的機率從演說前的 38.5% 大幅升至 58.5%。