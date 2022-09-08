蘋果發表會登場！iPhone 14 Pro瀏海大改造、新一代Air Pods Pro、Apple Watch Ultra亮相

蘋果新品發表會於台灣時間周四（8 日）凌晨 1 點揭開序幕，iPhone 14、新一代 Air Pods Pro 與三款智慧手錶陸續亮相，其中 iPhone 14 Pro 採用蘋果最新 A16 晶片，再次突破 A15 晶片效能，值得注意的是，經典象徵瀏海也改成長橢圓形的動態形式，會隨訊息通知、各種應用成是改變型態，出乎外界意料，讓瀏海不只是 iPhone 的裝飾，變得更靈活。

iPhone 14、iPhone 14+

蘋果推出 iPhone 14、iPhone 14+。(圖片：蘋果)

萬眾矚目的 iPhone 14 於今日正式亮相，標準版的 iPhone 14 與 iPhone 14 + 尺寸分別為 6.1 與 6.7 英寸，一共有午夜、星空、藍色、紫色、紅色五種顏色，晶片則是與 iPhone 13 Pro 同款的 A15 晶片，運行速度較前代快 18%，外觀方面，iPhone 14 與 iPhone 14 + 仍保留原有的瀏海設計，值得注意的是，蘋果稱 iPhone 14 的電池續航力為歷代 iPhone 來最長的。

iPhone 14 鏡頭大大升級，搭配全新 1,200 萬像素主鏡頭，鏡頭感測器比歷代更大、速度更快，而且在低光源環境下的拍攝效果提升 49%，前置攝影鏡頭拍攝效果提升 38%，還可自動聚焦。

iPhone 14、iPhone 14 + 有五種顏色。（圖片：蘋果）

iPhone 14 採用新的「光像引擎」（Photonic Engine）新軟體功能，讓手機在低光源環境下拍攝細節更清晰、顏色效果更好。另外攝影方面新增「運動模式」，在動態攝影的情況下讓畫質更穩定。

iPhone 14 另一亮點是，可透過與低軌道衛星連線，在沒有訊號的狀況下發送緊急呼救訊息。不過這種緊急連接方式只有在手機指向衛星的情況下才能啟用，而蘋果的緊急求救軟體能指導用戶如何與讓手機與衛星連線。此功能傳遞訊息能力有限，最快只能在 15 秒內傳送訊息，如果身處樹林或其他遮蔽物，將虛耗時幾分鐘。

蘋果表示，衛星緊急求救訊息功能可以免費使用兩年，今年 11 月將在美國、加拿大先行，但並未透露後續收費與啟用計畫。

售價方面，iPhone 14 售價新台幣 27,900 元起、iPhone 14 + 售價 31,900 元起，皆從 9 月 9 日晚上 8 點開放預購。

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。(圖片：蘋果)

高階版 iPhone 14 不同於前面兩款，螢幕不再有瀏海設計，改為膠囊型設計，為 5 年來螢幕占比最高的 iPhone。蘋果將這種新型設計稱為「動態島」（Dynamic Island），會透過不同的應用程式改變尺寸提醒用戶，讓瀏海不再只是象徵性的裝飾。

另外此次兩款手機也有先前傳聞中的隨顯螢幕（Always-on Display,AOD）模式，在最低功耗的情況下顯示訊息動態。

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 的「動態島」（Dynamic Island）。（圖片：蘋果）

硬體方面，兩款手機搭配蘋果最新的 A16 晶片，該晶片為 4 奈米製程共有 160 億根晶體管，蘋果稱其為有史以來最快的晶片。A16 晶片有 6 核心處理器，較 A15 晶片降低 20% 供耗。

攝影鏡頭畫素高達 4,800 萬，鏡頭較 iPhone 13 Pro 更大，其中還新增兩倍長焦選像，攝影光圈更大。另外閃光也重新設計，能提供較好的攝影效果。

售價方面，iPhone 14 Pro 售價 34,900 元起，iPhone 14 Pro Max 則是 38,900 元起，兩款手機在 9 月 9 日晚上 8 點開始預訂，9 月 16 日開始發售。外型顏色則有黑、銀、金、暗紫四種顏色可選擇。

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 為此次發表會首款亮相新品，此次新品強調健康方面，搭載體溫檢測器，具追蹤女性生理周期功能以及排卵期的新功能。而對於個人數據方面也強調全方面隱私保護，只能透過 Touch ID、Face ID 的密碼才能取得數據，上傳到雲端的數據即便是蘋果也無法取得，不過用戶可在允許的情況下分享。

Apple Watch Series 8 搭配新的傳感器與運算方式，有新的車禍檢測功能，聚焦在車前、後、側面或翻車的事故，無論何種車型都能偵測，而且只有在行車時才會啟動。在車禍偵測同時，會自動報警並通知緊急連絡人。

該款手錶續航力達 18 小時，新增低耗能模式且在該模式下續航時間達 36 小時，配色方面推出 4 款顏色，包括午夜色、星光色、銀色、紅色，不鏽鋼版則有 3 種顏色，銀色、金色、石墨色。

錶帶方面也相當多樣，與愛馬仕合作推出多款錶帶。售價方面，GPS 版售價新台幣 12,900 元起、GPS + 蜂巢網路版約 1,5000 元。台灣時間 9 月 9 日上午 8 點開始訂購，9 月 16 日開始發售。

(圖片：蘋果)

Apple Watch SE

蘋果推出第二代 Apple Watch SE，搭載與 Apple Watch Series 8 一樣的 S8 SoC 晶片，運行速度較前一代提升 20%、螢幕比例增加 30%。售價方面，GPS 版本 7,900 元起，GPS + 蜂巢網路版約 9,000 元。9 月 9 日上午 8 點開始訂購，9 月 16 日開始發售。



Apple Watch SE(圖片：蘋果)

Apple Watch Ultra

這次蘋果向喜好極限或戶外運動如馬拉松、專業潛水的用戶推出 Apple Watch Ultra。錶面為藍寶石鏡面有更強的抗磨損能力，側面新設計按鈕且錶冠大於錶面，方便用戶帶手套時使用，另外還配有兩個揚聲器與三個話筒，在大風下仍能保持對話音質。

該款手錶充電一次後可續航 36 小時，蘋果在發表會上也稱，稍晚將推出新的電池優化設計，可將續航時間延長至 60 個小時。另外手錶還支援 L1 與 L5 雙頻 GPS，以及設計 86 分貝的緊急求救音，最遠可傳達到 180 公尺外。

Apple Watch Ultra 有相當專業的潛水功能。(圖片：蘋果)

值得注意的是，蘋果還推出 Oceanic + 應用程式，能提供詳細潛水數據、警示功能，且數據能與同步至手機與分享，而手錶防水等級也達到 wR100 且符合 EN13319 潛水規範，蘋果稱其為最強的潛水電腦。

該款手錶錶帶為配合各種極限運動類型而有不同設計，有潛水款與戶外跑步款。Apple Watch Ultra 的 GPS 版售價 25,900 起，9 月 9 日早上 8 點開始訂購，9 月 23 日開始發售。

Apple Watch Ultra。(圖片：蘋果)

新一代 AirPods Pro

蘋果推出的第二代 AirPods Pro 搭載最新 H2 晶片，音質各方面較前代搭載 H1 晶片的耳機大幅提升，主動降噪功能提升兩倍，可透過通透模式調整環境噪音，親觸耳柄滑動調整音量、接聽來電等功能。

值得注意的是，這次還有客製化空間音頻功能，用戶透過 iPhone 手機拍下雙耳照片，耳機會根據用戶耳朵進行個人的聲音配置，讓每個人都有適合自己的沉浸式音樂體驗。

新一代 AirPods Pro 充一次電續航力可達 6 小時，較前代增加 33%，充電盒則有 30 小時充電，較前代增加 6 小時，另外也可透過 MagSafe、無線方式充電，另外還有新的 U1 技術，可透過手機尋找充電盒而且會發出提示音，盒子側面有增加繩子掛環的新設計。

新一代 AirPods Pro 售價 7,490 元起，訂購與上市日期仍未定。