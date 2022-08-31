Fed梅斯特：利率需升至4%以上 估明年前不會降息

克里夫蘭聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的梅斯特（Loretta Mester）周三（31 日）表示，聯準會（Fed）需要在明年年初之前將利率提高到 4% 以上，然後保持在這一水準一段時間，才能把炙熱的通膨降溫至 Fed 的目標水準。此外她也預估 Fed 至少在 2023 年前不會降息。

梅斯特今日在事先準備好的演講內容說道：「我目前的觀點是，有必要在明年初將聯邦基金利率上調至略高於 4% 的水準，並保持在這一水準；我預估 Fed 明年不會下調聯邦基金利率目標。」

梅斯特表示 Fed 不能一廂情願，現在就斷定通膨觸頂仍為時過早，如果貨幣政策走走停停，對家庭與企業來說要付出的代價很大，要讓通膨回落到 2% 目標水準需要有很大的毅力，而她提到的利率水準遠高於目前 2.25%-2.5% 的聯邦基金基準利率區間。

值得注意的是，梅斯特「維持高利率一段時間」的觀點與 Fed 主席鮑爾和昨日紐約聯準銀行總裁、FOMC 永久投票委員威廉斯（John Williams）的看法一致。梅斯特也說，實質利率，及聯邦基金利率與通膨之間的差，需要轉為正值，再次與威廉斯的看法不謀而合。

梅斯特還提到，預料升息將減緩經濟成長，她認為在失業上升、金融市場仍不遠定的情況下，經濟成長「遠低於 2%」。她預估今年通膨率將降至 5%-6% 區間，然後在接下來的幾年內接近 Fed 的目標。

雖然這次梅斯特依舊鷹派發言，但其中也帶有鴿派訊號，她稱在通膨率達到 2% 目標前，Fed 不一定要持續升息，不過政策制定者必須保持警惕，此番言論對那些希望降息的人做出了讓步。

截稿前，根據芝商所 FedWatch Tool 數據，Fed 在 9 月會議上升息 2 碼（50 基點）的機率為 31.5%，升息 3 碼（75 個基點）機率為 68.5%，近日數據變動幅度不大。