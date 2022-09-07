Fed金融監管副主席將首度公開說明政策 市場聚焦對華爾街的監管力道

美國聯準會 (Fed) 新任監管負責人巴爾 (Michael Barr) 將於周三 (7 日) 說明他監督華爾街銀行和審查監管的方案；這將是他自 7 月加入 Fed 以來的首次公開講話。

巴爾被民主黨總統拜登提名為 Fed 監管副主席，預計巴爾將對華爾街採取比他的共和黨籍前任副主席夸爾斯 (Randal Quarles) 更激進的立場。巴爾原為財政部高級官員，曾協助制訂 2010 年多德 - 弗蘭克法案 (Dodd-Frank law)，該法為 Fed 創造出監管角色，並在 2007-09 年金融危機之後對放貸業者實施一系列新規則。

巴爾將於美東時間下午 2:00 在布魯​​金斯學會發表談話。該智庫表示，他的言論將集中在使金融體系「更安全、更公平」。

分析師和政策專家認為，巴爾的擬辦事項包括可能審查被夸爾斯放寬的銀行資本和交易規則，徹底改革 Fed 處理大型銀行合併的方式，以及加強對氣候變遷、加密貨幣和金融科技公司構成的風險進行審查。

在巴爾上任後，所有主要金融監管機構現在都由拜登提名任命，這意味著其他聯合改革的努力，例如徹底改革公平貸款規則和美國國債市場結構，也將加速改革。

自由派智庫美國進步中心金融監管主任菲利普斯 (Todd Phillips) 說，「讓拜登任命的人來填補這個職位非常重要。」「巴爾可以讓拜登在銀行監管議程上進入高速運轉狀態。」

巴爾的職務賦予他廣泛的權力來監督美國最大的銀行，包括透過一系列規則和資產負債表的年度「壓力測試」來設定其資本水平。部分民主黨批評人士表示，年度壓力測試已經變得太容易了，業界熱衷於討論巴爾是否應該採取更嚴格手段。

銀行也急於了解巴爾對巴塞爾協議 III 全球資本要求的看法，以及銀行表示的「補充槓桿率」限制其向美國債市提供流動性的能力。

巴爾還預計將說明對大型區域銀行的監管問題。這些銀行在近年來幾起備受矚目的合併後急劇增加。分析師表示，他可能會提出多種方法來加強對此類貸方的保障，包括額外的資本要求。