T-Mobile出售固網業務給Cogent 提列10億美元損失

T-Mobile US Inc (TMUS-US) 將出售其固網業務給 Cogent Communications Holdings Inc (CCOI-US),以加倍投入 5G 服務,該交易預計將產生 10 億美元的稅前費用。

周三 (7 日) 宣布的這項交易作價 1 美元。根據該交易,Cogent 還將在交易完成後的未來 4 年半內以 7 億美元的價格向 T-Mobile 提供某些服務。

隨著電信商擴展其 5G 和高速聯網服務,T-Mobile 一直將其重點從有線業務轉移,其中包括 2020 年以 260 億美元收購 Sprint Corp 的資產。

在最近的財報電話會議上,T-Mobile CEO 西爾弗特 (Michael Sievert) 表示,該公司不再使用 Sprint 基礎設施來支持其無線業務,並且正在進行資產清理。

去年,該公司從包含通信系統、數據處理設備和光纖電纜的業務中獲得 7.39 億美元的營收。

Cogent 表示,此次收購將加強其為消費者和企業提供的服務,並補充說美國長途網絡最終可能取代其目前的租賃網絡,並有助於擴大其產品組合。

該公司不打算發行新的債務或股權來為此次收購融資,並將繼續維持目前的股利方案。

該交易預計將於 2023 年下半年完成,T-Mobile 表示將在 2022 年第 3 季提列這筆費用。

摩根士丹利擔任 Cogent 的財務顧問,而 Houlihan Lokey 擔任 T-Mobile 的財務顧問。