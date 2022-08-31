〈台股盤前要聞〉台積電3奈米將量產、iPhone 14 Pro超廣角規格升級 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台積電舉辦技術論壇，總裁魏哲家表示，3 奈米將量產、客戶踴躍參與，並點出半導體產業的三大改變；天風國際分析師郭明錤表示，iPhone 14 Pro 機型超廣角相機規格將升級，大立光等供應商將受惠。以下是今 (31) 日必看重要財經新聞。

魏哲家：台積電 3 奈米將量產 客戶相當踴躍

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (30) 日召開技術論壇，總裁魏哲家表示，3 奈米有說不出的困難，已快要量產，客戶相當踴躍參與，使工程能力有點不足，正盡量努力中。閱讀全文...



魏哲家也點出半導體產業的三個改變，包括單靠電晶體微縮已無法滿足產品要求，及先進與成熟製程晶片需求持續提升；他也認為，供應鏈已從全球化布局走向在地化，全球化有效率供應系統時代已過去，成本會急速增加。閱讀全文...

台積電晶圓廠營運一副總經理王英郎則表示，高雄廠將於下半年動工興建，預計 2024 年將有美國、日本及高雄廠共 3 座廠投入量產。除先進製程外，包括特殊製程、先進封裝產能都將同步擴充。閱讀全文...



郭明錤：iPhone 14 Pro 超廣角規格升級 大立光等供應商受惠

天風國際分析師郭明錤昨 (30) 日表示，iPhone 14 Pro 機型超廣角相機將由 1.0µm 升級到 1.4µm，預計音圈馬達 (VCM) 等零件價格將迎來 4-7 成漲幅，加上今年 Pro 出貨比重增加，零件出貨規模提升，價量齊揚，可望帶旺大立光 (3008-TW) 等供應商營運。閱讀全文...

郭明錤也指出，蘋果確實為 iPhone 14 研發衛星通訊連接功能，目前已完成硬體測試，不過此功能是否會發布將取決於合作夥伴。閱讀全文...

防疫雙險今年理賠達 734 億元 產險前 7 月大虧 550 億元

產險業今 (2022) 年以來，防疫雙險累計已理賠 734.39 億元。受防疫險理賠不斷攀高，整體產險業 7 月續虧新台幣 81 億元，累計前 7 月稅前虧損高達 550 億元，續創歷年同期最慘虧損。閱讀全文...

外資股匯雙殺 + 人民幣恐快破 7 新台幣續貶再寫 29 個月新低

儘管台股昨 (30) 日反彈，但外資連二賣，今日再提款 184.72 億元，熱錢持續流出，造成股匯脫鉤，加上亞幣疲弱，尤其高盛等機構預估人民幣很快就會「貶破 7」，影響台北外匯市場新台幣兌美元今日續貶 7.2 分、收在 30.468 元，持續改寫 29 個月新低，成交金額 11.06 億美元。閱讀全文...



缺電危機緩解 四川、重慶電力供應恢復正常

四川大工業、一般工商業周二 (30 日) 起全面恢復正常供電，重慶也取消有序用電和商業節約用電措施，電力供應恢復正常。閱讀全文...

超微推全球最快電競處理器 Ryzen 7000 系列 9 月底上市

晶片處理器大廠超微 (AMD-US)29 日舉行全球線上發表會，發表新一代個人電腦產品，其中，預告將在 9 月 27 日推出新一代 Ryzen 7000 系列處理器，也是全球為電競與內容創作者開發、運算最快的處理器，可望為近期低迷的需求增添動能，市場預期，台廠供應鏈屆時也將推出新品搶市。閱讀全文...

新壽 Q2 資本利得、不動產報酬縮水 租金收入增加投報率卻趨近 0

新光金 (2888-TW) 昨 (30) 日舉行線上法說會，受到第二季股債市大舉回檔衝擊，新壽第二季資本利得僅 48.4 億元，較去 (2021) 年同期大減 67%，更創 9 年同期最低。此外，值得關注的是，不動產報酬率掉到只剩 0.004%，主要受上半年央行升息所致。閱讀全文...

2022 米其林這 7 家餐廳新上榜 台北亞都成飯店界贏家

《米其林指南》 (The Michelin Guide) 昨 (30) 日公布《臺北、臺中、臺南、高雄米其林指南 2022》星級餐廳名單，今年有 7 家餐廳新進榜，另有 3 家掉出榜外，而亞都 (5703-TW) 旗下台北亞都麗緻館內西餐廳首摘一星，再加上既有的天香樓維持一星，是飯店界唯一中菜和西餐同時上榜的業者。閱讀全文...