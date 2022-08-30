防疫雙險今年理賠達734億元 產險前7月大虧550億元

產險業今 (2022) 年以來，防疫雙險累計已理賠 734.39 億元。受防疫險理賠不斷攀高，整體產險業 7 月續虧新台幣 81 億元，累計前 7 月稅前虧損高達 550 億元，續創歷年同期最慘虧損。

據保險局統計，今年截至 8 月 29 日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達 471.45 萬件、保費收入 44.85 億元，理賠件數 157.3 萬件、理賠金額 591.94 億元，已逾所收保費收入 13 倍。若與 8 月 22 日統計相比，防疫險單週理賠增加 14.27 萬件，單週理賠金額增加 57.86 億元，相當於過去一周，單日平均賠付逾 8.26 億元。

而疫苗險部分，承保件數達 239.13 萬件、保費收入 10.07 億元，理賠件數 34.16 萬件、理賠金額 142.44 億元。

因應防疫險理賠對財務影響，目前已 4 家產險向金管會申請增資獲准，分別為國泰世紀產險增資 100 億元、中信產險增資 40 億元、富邦產險增資 150 億元、新安東京海上產險增資 147 億元，合計申請增資 437 億元。

正因為防疫保單理賠壓力沉重，產險業前 7 月稅前大虧 550 億元，較去年同期減少 700 億元、相當於衰退 466.7%。

保險局副局長張玉煇表示，目前仍有部分保險公司尚在進行增資的規劃程序，尚未接獲有公司申請二次增資，金管會將持續關注保險公司財務情形，確保消費者權益，並維持保險業穩健經營。