郭明錤：蘋果完成iPhone 14衛星通信硬體測試

天風國際證券分析師郭明錤週一 (29 日) 推文指出，蘋果確實為 iPhone 14 研發衛星通訊連接功能，目前已完成硬體測試，不過此功能是否會發布將取決於合作夥伴。
蘋果今年秋季首場發表會「Fare Out」即將登場，據傳蘋果可能推出具有衛星通訊功能的 iPhone 14 系列。
郭明錤週一進一步證實，蘋果已完成為 iPhone 14 的衛星通訊硬體測試，實際上 iPhone 13 實際也有支援衛星通訊的硬體，但未實現連接，因為蘋果與潛在合作夥伴的商業模式尚未談妥，也很難預料這項功能發布的時間點。
不過，郭明錤預計這個新功能最終將會推出，若成真，iPhone 用戶能在沒有手機訊號的地區，透過衛星連網功能發送緊急簡訊和使用衛星語音服務。
蘋果多年來致力於衛星技術研發，早在 2017 年開始就籌組一個團隊在探索相關應用。
Telecom, Media and Finance Associates 衛星通訊顧問 Tim Farrar 先前透露，蘋果會和美國衛星業者 Globalstar 合作，打造適用於蘋果 iPhone 的衛星網路服務。
郭明錤也透露，iPhone 14 可能使用 Globalstar 擁有的頻段，確實是蘋果最可能合作的美國衛星業者。
蘋果 (AAPL-US) 週一隨大盤下跌 1.37% 至每股 161.38 美元。