郭明錤：蘋果完成iPhone 14衛星通信硬體測試

天風國際證券分析師郭明錤週一 (29 日) 推文指出，蘋果確實為 iPhone 14 研發衛星通訊連接功能，目前已完成硬體測試，不過此功能是否會發布將取決於合作夥伴。

蘋果今年秋季首場發表會「Fare Out」即將登場，據傳蘋果可能推出具有衛星通訊功能的 iPhone 14 系列。

郭明錤週一進一步證實，蘋果已完成為 iPhone 14 的衛星通訊硬體測試，實際上 iPhone 13 實際也有支援衛星通訊的硬體，但未實現連接，因為蘋果與潛在合作夥伴的商業模式尚未談妥，也很難預料這項功能發布的時間點。

郭明錤稱，很難預測 iPhone 14 衛星通信功能發布期 (圖片：翻攝 appleinsider)

不過，郭明錤預計這個新功能最終將會推出，若成真，iPhone 用戶能在沒有手機訊號的地區，透過衛星連網功能發送緊急簡訊和使用衛星語音服務。

蘋果多年來致力於衛星技術研發，早在 2017 年開始就籌組一個團隊在探索相關應用。

Telecom, Media and Finance Associates 衛星通訊顧問 Tim Farrar 先前透露，蘋果會和美國衛星業者 Globalstar 合作，打造適用於蘋果 iPhone 的衛星網路服務。

郭明錤也透露，iPhone 14 可能使用 Globalstar 擁有的頻段，確實是蘋果最可能合作的美國衛星業者。

蘋果 (AAPL-US) 週一隨大盤下跌 1.37% 至每股 161.38 美元。