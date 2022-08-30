〈台股盤後〉量縮小漲整理 中小股點火25檔強攻漲停

台股歷經昨日重挫後，今 (30) 日不少中小型股整裝再出發，儘管加權指數僅上漲 27.44 點，終場收在 14953.63 點，並未收復萬五，成交量也縮至 1830.69 億元，但上市櫃仍有多達 25 檔再度攻上漲停板，呈現個股與大盤明顯脫鉤的走勢。

不少族群今日再度轉強，光學鏡頭族群中，聯一光、玉晶光、佳凌、先進光均大漲超過半根停板，新鉅科也漲逾 3%。

高爾夫概念股同樣有買盤進駐，明安大漲 6%，鉅明漲逾 4%，大田漲 3% 之上。

太陽能族群表現不俗，達能、倉和均攻上漲停，中美晶漲 4% 之上，太極漲近 3%。

而從權值股來看，則是漲跌互見，50 大權值股中，以友達漲逾 4% 最多，其次為大立光漲 2.6%，研華、華碩、聯電、亞德客 - KY、和泰車、欣興等穩在盤上，不過，國泰金跌 2.5%，矽力 - KY 跌近 2%，中信金、統一、台塑化等均遭壓在盤下。

個股則是有不少再度強勢表態，興泰、太普高、醣聯、耀勝、中裕、台端、揚明光、浩鑫、久威、雍智科技、台康生技、碩天、高力均鎖在漲停，保瑞、倫飛一度漲停。

而定穎投控、萬潤漲 8% 之上，光環、仲琦、廣積、威強電、廣運、華冠、聯一光、伍豐、明安、廣明、羅麗芬 - KY、愛地雅、嘉聯益、佳龍、華建、訊舟、建漢等均漲超過半根停板。

至於昨日重挫的貨櫃三雄，則相對止穩，長榮翻紅，陽明、萬海跌幅不到 1%。

統一投顧表示，萬五失守，整理期將拉長，目前台股自 7 月以來反彈算是告一段落，均線轉為空頭排列，整體可能再轉為空方格局，上檔壓力重重，操作上宜謹慎。