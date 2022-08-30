〈新光金法說〉新壽Q2資本利得、不動產報酬縮水 包租公投報率逼近0

新光金 (2888-TW) 今 (30) 日舉行線上法說會，受到第二季股債市大舉回檔衝擊，新壽第二季資本利得僅 48.4 億元，較去 (2021) 年同期大減 67%，更創 9 年同期最低。此外，值得關注的是，不動產報酬率掉到只剩 0.004%，主要受上半年央行升息所致。

新光金前 6 月合併稅後純益約 29.16 億元，較去年同期大減 78.6%，EPS 只有 0.16 元，不過，總資產規模約 4.77 兆元，年增 4.6%，合併股東權益約 2048.5 億元，較去年底的 2633.8 億元及減少 585.3 億元，縮水幅度為 22.2%，新光金總經理吳欣儒表示，「相較於同業，淨值波動相對較少」。每股淨值約 12.95 元。

新壽截至第二季底，總投資金額 3 兆 3519 億元，不動產投報率 0.004%；擔保放款投報率 1.8%；保單借款投報率 5.3%；國外投資整體投報率 3.8%；國內投資整體投報率 3.5%；現金佔比 4.2％，投報率 0.4%。

新光金之所以上半年獲利大幅衰退，2022 年上半年年化投資報酬率為 3.44%，遠低於去年同期的 3.84%；主要是第二季資本利得僅實現 48.4 億元，比起第一季的股債落袋超過百億元、達 101.1 億元，大舉腰斬，更創 14 季以來單季新低，也是 2013 年、也就是 9 年以來同期新低。

新光金發言人李超儒表示，因債券殖利率往上，且市場波動大，可實現的資產不多；至於淨值波動方面，新壽有高達約 90-95% 的債券放在攤銷後成本 (AC) 項下，放其他綜合損益 (OCI) 項下的部位確實較少，因此淨值波動不大，到 6 月底淨值比有 3.85%，7 月因股債反彈，淨值比也已回升到 4% 以上，截至 6 月底，資本適足率 (RBC) 為 237.5%。

新壽表示，OCI 未實現損失 600 億元，主要虧損都還是在債券；上半年股票減碼，國內股票佔比第二季底只有 6.4%，目前有加碼空間，但操作仍須看市場狀況而定。

新壽進一步指出，新光人壽增持海外固定收益部位，資金主要佈局債信穩定的公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業；截至 2022 年 6 月底，海外固定收益投資金額約 2.2 兆元，資金主要配置於美元計價債券。

上半年除資本利得縮水，新壽不動產報酬率也幾乎近於零，對此，新壽表示，因不動產公允價值產生評價損失所致，由於連續升息 1 碼及半碼，公司以收益法計算，折現率跟著調整，導致不動產公允價值產生評價損失，總共影響 22 億元，其實新壽今年租金收入 20.35 億元，還比去年同期 19.6 億元增加，未來如果調整租金、或升息趨緩乃至降息，影響性就會降低。

此外，俄羅斯債券部分，新壽整體相關投資金額 290 億元，涵蓋利息本金風險都納入考量，已經提列預期損失近 33 億元，暫時沒有再考慮增提動作，是否調整回沖或增提，還要觀察地緣政治影響。