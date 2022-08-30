〈2022米其林〉這7家餐廳新上榜 台北亞都成飯店界贏家

《米其林指南》 (The Michelin Guide) 今 (30) 日公布《臺北、臺中、臺南、高雄米其林指南 2022》星級餐廳名單，今年有 7 家餐廳新進榜，另有 3 家掉出榜外，而亞都 (5703-TW) 旗下台北亞都麗緻館內西餐廳首摘一星，再加上既有的天香樓維持一星，是飯店界唯一中菜和西餐同時上榜的業者。

此次 7 家新入榜的名單中，摘下一星的 Liberté、承 Sho 均位在高雄，台南雖首度納入評比，未有任何餐廳摘星，台北則有 Holt、亞都麗緻飯店巴黎廳 1930X 高山英紀、欣葉鐘菜、壽司芳和彧割烹。

其中，亞都麗緻飯店館內巴黎廳 1930X 高山英紀首度摘星，而亞都天香樓則維持一星評比，是飯店業者中，唯一中餐和西餐均獲米其林星級肯定者。

反觀今年有 3 家餐廳直接掉星，分別為去年二星的鮨天本，以及一星的國賓 A CUT、大腕燒肉。

其中，A cut 因台北國賓正在進行改裝計畫暫停營業中，預計最快 9 月遷至富邦遼寧大樓重啟營業。

本次評比仍維持一星者有教父牛排、De Nuit、鹽之華、Forchetta、富錦樹台菜香檳 (松山)、金蓬萊遵古台菜、Impromptu by Paul Lee、謙安和、吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、米香、渥達尼斯磨坊、山海樓、牡丹、俺達的肉屋、澀 Sur、明壽司、鰭野村、鮨隆、T+T、天香樓、雅閣。

二星名單中維持 JL Studio、侯布雄、logy、RAW、祥雲龍吟、態芮和請客樓。

而君品頤宮則連 5 年蟬聯唯一米其林三星。