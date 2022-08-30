〈台積技術論壇〉魏哲家：半導體有三大改變 全球化時代已過成本急增

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(30)日召開技術論壇，總裁魏哲家指出半導體產業的三個改變，包括單靠電晶體微縮已無法滿足產品要求，及先進與成熟製程晶片需求持續提升；他也認為，供應鏈已全球化布局走向在地化，全球化有效率供應系統時代已過去，成本會急速增加。

魏哲家以「New World,New Opportunities(新世界、新機會)」為題，進行主題演講，並以元宇宙技術開場，他表示，若元宇宙成功，自己站在台上和在線上、觀眾坐在台下或線上應該都沒差別，未來科技會繼續進步，讓人類生活更好、更安全。

魏哲家也提到 NFT 技術，他表示，英國有位 12 歲孩子，將美勞作業用 NFT 打造一系列家族，但坦白說，自己根本不知道 NFT 是什麼。

魏哲家並分享半導體 3 件事上出現改變，第一，光靠電晶體密度提升，已不足以滿足效能升級需求，還需要 3D IC 技術協助，透過 CoWoc、InFO 等技術，將系統效能向上提升。

第二，所有終端裝置的半導體矽含量持續增加，無論是先進製程或成熟製程晶片。魏哲家舉例，先前與福特高層聊天時曾問他們，「這幾年台積電供應這麼多車用晶片，但你們還是說不夠用，是用到哪去了？」。福特則回應，現在汽車半導體內含量每年都增加 15%。

魏哲家並幽默表示，為因應半導體內含量增加，必須蓋新的廠，「但你們知道現在蓋新廠有多貴嗎？如果有人要蓋，可以來找我們商量」。

魏哲家指出，第三，過去供應鏈為全球化，但現在為供應安全，走向在地化，當全球化已達到最佳經濟效益時，要改變這個趨勢，成本就會增加，消費性產品的客戶絕對不會願意多付錢，供應鏈管理變成重要的事。

魏哲家表示，美國、日本、歐洲及中國大陸各國政府，都歡迎廠商前往當地設廠，一個全球化有效率的供應系統時代已過去，產業將面臨很大挑戰，所有成本會急速增加，將繼續與客戶緊密合作，降低風險。

