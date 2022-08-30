聯準會放鷹外資續砍台股 投信看後市不悲觀

聯準會升息意志堅定，外資持續從台股提款落跑，在官股券商與內資投信拉抬下，今 (30) 日台股小漲 27 點，終場收 14953 點，投信表示，多數公司評價面具吸引力，在利空消息逐步鈍化後，對後市不必太過悲觀。

聯準會主席鮑爾在全球央行年會上，展現長期對抗高通膨的決心，持續鷹派的談話內容使美股承壓，台股周一也受牽連，但今天在官股券商進場買超、投信內資加持下，帶動台股止跌回升小漲作收。

大華銀多元特別收益平衡基金經理人陳晞倫表示，台股多數公司評價水準在中長期已明顯具吸引力，短線受地緣政治風險、聯準會政策牽動而有所波動。

但陳晞倫說，後續因評價仍具吸引力，對後市不用太悲觀，市場對負面消息反應已鈍化，在沒有看到進一步因恐慌造成的跌幅加劇時，仍可維持審慎樂觀態度。

至於即將問市的蘋果新機，陳晞倫表示，除預期瀏海設計可能有更動外，晶片與相機規格都會有所提升，整體成本也同步上升，而從供應鏈拉貨來看，目前並未受需求下修與庫存調整影響，維持每年既有的拉貨水準。

不過因新機發布後距離消費者可大量拿到還有一段時間，因此真正的市場接受度仍需視價格確定後，累積消費者體驗才可得知，此外，今年新機價格在目前景氣水準來看是個挑戰。

以基金來看，陳晞倫表示，投組將會適度調整電子權值股與防禦性類股的權重，因應目前不確定性高的環境。債券 ETF 來看，隨美國十年期公債殖利率回到以上，將伺機調整債券 ETF 的存續期間配置。

