〈台積技術論壇〉魏哲家：3奈米將量產 客戶相當踴躍

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (30) 日召開技術論壇，總裁魏哲家表示，3 奈米有說不出的困難，已快要量產，客戶相當踴躍參與，使工程能力有點不足，正盡量努力中。

魏哲家以「New World,New Opportunities(新世界、新機會)」為題，進行主題演講，他表示，5 奈米今年進入第 3 年量產，共生產超過 200 萬片 12 吋晶圓，應該沒有一家公司有超過台積電一半的量，且每年技術都在進步，現在 5 奈米家族成員還包括 4 奈米、N4P 奈米、N4X 奈米。

提及 3 奈米進度，魏哲家表示，3 奈米有說不出的困難，預計下半年開始量產，現在就快要開始了，在考慮很久後，還是決定採用 FinFET 架構。

魏哲家解釋，主要原因在於一個新技術推出來不只是好看、好名聲，還要實用，以較低成本，符合客戶產品需求，因此台積電盡量努力協助客戶推進產品技術，並確保穩定供應。

魏哲家也再重申，2 奈米將用新的奈米片 (nanosheet) 技術，會在 2025 年量產，屆時還是電晶體密度最小、效能最佳的先進製程技術。

魏哲家說，台積電製造、一致性、確保穩定供應都是世界第一，最重要的是永遠與客戶走在一起，台積電絕對不設計自己的產品，與客戶的合作是世界上獨一無二。

魏哲家強調，第一，客戶不必擔心台積電搶設計，第二，一定是客戶成功、台積電才有可能成功；他並笑說，「我不相信我的競爭者可以講出這種話，講白一點，對我們競爭者來說，你們成不成功，他們還是可以得到自己的產品」。

