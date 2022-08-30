〈台幣〉外資股匯雙殺+人民幣恐快破7 台幣續貶再寫29個月新低

儘管台股今 (3) 日反彈，但外資連二賣，今日再提款 184.72 億元，熱錢持續流出，造成股匯脫鉤，加上亞幣疲弱，尤其高盛等機構預估人民幣很快就會「貶破 7」，影響台北外匯市場新台幣兌美元今日續貶 7.2 分、收在 30.468 元，持續改寫 29 個月新低，成交金額 11.06 億美元。

美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會演講中，重申升息對抗通膨的決心，讓外資熱錢持續匯出，外資繼昨日大砍 244 億元後，今天再賣超 184.72 億元。

除觀察外資走向，亞幣的競貶壓力也備受矚目，其中，在岸人民幣 (CNY) 和離岸人民幣 (CNH) 兌美元今天分別退守 6.92 和 6.93 元支撐，與中間價同步遊走在兩年低位，兩者匯率今年來累計貶幅已經超過 8%。

美元指數再向 110 逼近之下，高盛集團和美國銀行等外資機構都預估，人民幣兌美元匯率將跌至 7，寫 2020 年 7 月以來新低。

新台幣兌美元今天開盤價為 30.420 元，最高 30.390 元、最低 30.482 元，距離「30.5」大關已愈來愈近，就算央行不樂見新台幣匯率過度貶值，但外資頻頻撤離，加上亞洲貨幣都在貶，央行現在若要強行阻升，恐怕效果有限，因此此關卡央行是否守得住將備受矚目。