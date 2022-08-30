超微推全球最快電競處理器Ryzen 7000系列 9月底上市

晶片處理器大廠超微 (AMD-US)29 日舉行全球線上發表會，發表新一代個人電腦產品，其中，預告將在 9 月 27 日推出新一代 Ryzen 7000 系列處理器，也是全球為電競與內容創作者開發、運算最快的處理器，可望為近期低迷的需求增添動能，市場預期，台廠供應鏈屆時也將推出新品搶市。

超微發表搭載全新 Zen 4 架構的 Ryzen 7000 系列處理器陣容，採用台積電 (2330-TW) 5 奈米製程，超微說，Zen 4 架構對比前一代 Zen 3 架構，IPC(每時脈週期指令數量) 效能成長約 13%，且 Ryzen 7000 系列處理器最高具備 16 核心、32 執行緒，最高時脈上看 5.7GHz，以最高階版本 Ryzen 9 7950X 為例，單核性能最高提升約 29%，在測試中性能也優於競爭對手產品。

除最高階 Ryzen 9 7950X 處理器外，超微也宣布推出 Ryzen 9 7900X、Ryzen 7 7700X、Ryzen 5 7600X 等共計四款處理器新品，售價則落在 299-699 美元不等，新品也預計 9 月 27 日起由各地通路夥伴正式上市推出。

此外，超微今日也宣布推出 Socket AM5 主板平台，主要針對 Zen 4 架構的 Ryzen 處理器，將可支援 PCIe5、DDR5，並預告該平台可望支援至 2025 年，首波提供支援的 X670、X670E、B650、B650E 等 4 款產品，前兩者預計 9 月推出、後兩者則預計 10 月推出，同時超微也發表 AMD EXPO 技術。

近期整體電子產業市況面臨下行風險，各大電子廠也有庫存調整壓力，超微雖然對下半年個人電腦業務展望保守看待，但對中長期仍樂觀，加上台積電先進製程奧援，可望持續擴大在個人電腦、伺服器等市占率。

隨著超微將在 9 月推出新一代高性能的中高階產品後，預期台灣協力廠商包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW) 等也將同步推出新品搶市，預期將帶動新一波需求動能。